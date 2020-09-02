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В Белгороде в крабовых палочках нашли мясной клей

2 сентября 2020, 08:36
Фото: Бел.Ру
Фальсифицированную продукцию по-прежнему выявляют в белгородской ветеринарной лаборатории. При этом местные производители избегают нарушений — в основном подделки поставляются из других регионов страны.

Однако в Белгородской ветлаборатории не делают исключений и проверяют всех. Самым популярным для фальсификации продуктом стало сливочное масло, но за восемь лет его объёмы существенно уменьшились — с 70% до примерно 20%. Приходит фальсификат из Воронежской, Курской, Ростовской, Омской областей, а также Ставропольского края.

В ветлаборатории заметили, что молочные продукты чаще всего подделывают жирами немолочного происхождения, а для мясных продуктов используют гуаровую камедь. В целом лаборатория выявляет до 25% поддельной мясной продукции и до 14% молочной.

Помимо этого, в лаборатории осваивают метод выявления остатков пестицидов. Также белгородские специалисты могут определять трансглютаминаз — с его помощью производители «склеивают» продукцию. По словам экспертов, чаще всего этим пользуются производители крабовых палочек. При этом данная добавка не входит в перечень допустимых.

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#Новости#Фальсификат#Краб#Ветлаборатория#Экономика
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