В Белгороде в крабовых палочках нашли мясной клей

Однако в Белгородской ветлаборатории не делают исключений и проверяют всех. Самым популярным для фальсификации продуктом стало сливочное масло, но за восемь лет его объёмы существенно уменьшились — с 70% до примерно 20%. Приходит фальсификат из Воронежской, Курской, Ростовской, Омской областей, а также Ставропольского края.