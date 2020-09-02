В Белгороде в крабовых палочках нашли мясной клей

Однако в Белгородской ветлаборатории не делают исключений и проверяют всех. Самым популярным для фальсификации продуктом стало сливочное масло, но за восемь лет его объёмы существенно уменьшились — с 70% до примерно 20%. Приходит фальсификат из Воронежской, Курской, Ростовской, Омской областей, а также Ставропольского края.
В ветлаборатории заметили, что молочные продукты чаще всего подделывают жирами немолочного происхождения, а для мясных продуктов используют гуаровую камедь. В целом лаборатория выявляет до 25% поддельной мясной продукции и до 14% молочной.
Помимо этого, в лаборатории осваивают метод выявления остатков пестицидов. Также белгородские специалисты могут определять трансглютаминаз — с его помощью производители «склеивают» продукцию. По словам экспертов, чаще всего этим пользуются производители крабовых палочек. При этом данная добавка не входит в перечень допустимых.