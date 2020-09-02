Прокуратура начала проверку по факту падения подростков с высоты в Белгороде

По данным ведомства, около 20 часов трое 16-летних студентов упали с высоты седьмого этажа. Один из них скончался, двое госпитализированы. Прокуратура проверяет соблюдение законодательства, в том числе об охране труда и промышленной безопасности.
Напомним, подростки находились в «люльке» подъёмника, которая сорвалась с высоты. Один из пострадавших скончался в реанимации 2-й горбольницы. По предварительным данным, у второго студента диагностировано повреждение позвоночника. Состояние третьего оценивается как среднетяжёлое.