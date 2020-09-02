Новый сезон в театре им. М. С. Щепкина в Белгороде откроется пятью премьерами

Работа театра — это лекарство для души от попсовых постановок. Так считает сам худрук. Всё потому, что в Белгороде — психологический русский театр во всех его формах и проявлениях. Это альтернатива для молодёжи, чтобы было что посмотреть, кроме того, что предлагает современное общество. »Общество — это мы, и мы хотим предлагать разговор: душевный, глубокий, совестливый. Поэтому наш репертуар — это высокая классика мира», — заявил Слободчук.