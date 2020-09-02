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Новый сезон в театре им. М. С. Щепкина в Белгороде откроется пятью премьерами

2 сентября 2020, 18:43
Фото: Татьяна Алексютина/Бел.Ру
театр
5 сентября стартует 85-й сезон в Белгородском государственном театре. Пять премьер, 34 спектакля и половина труппы новых молодых актёров ожидают своих зрителей в театре им. М. С. Щепкина.

Во время коронавирусного карантина жизнь в театре не замерла. Она кипела, хоть и на умеренном огне — без зрителя и в полной оснащённости средствами защиты. Актёры не прекращали репетировать, чтобы быть на шаг впереди и во всеоружии, когда в Белгородской области разрешат посещение театров. И всё не зря.

На пресс-конференции 2 сентября художественный руководитель театра Виталий Слободчук рассказал, как жил театр и каков был стимул продолжать работу.

У нас 34 названия спектаклей, которые надо сохранить. У нас половина труппы новых молодых актёров, которых надо вести. Всё это делалось, но в жёстких условиях: антисептики, маски. Виталий Слободчук, художественный руководитель театра им. М. С. Щепкина

Работа театра — это лекарство для души от попсовых постановок. Так считает сам худрук. Всё потому, что в Белгороде — психологический русский театр во всех его формах и проявлениях. Это альтернатива для молодёжи, чтобы было что посмотреть, кроме того, что предлагает современное общество. »Общество — это мы, и мы хотим предлагать разговор: душевный, глубокий, совестливый. Поэтому наш репертуар — это высокая классика мира», — заявил Слободчук.

Главный режиссёр щепкинского театра Виталий Бгавин поделился с журналистами информацией о новинках, которые стоит ждать в новом театральном сезоне, и рассказал, что особенного в их театре и почему его любят не только зрители, но и актёры.

У нас никто, как в других театрах, до 40 лет не сидит и не ждёт, когда ей дадут сыграть Джульетту — у нас сразу в бой! Сразу, пускай и вторым составом. И дают шанс проявить себя. Это качество театра — самое главное. Виталий Бгавин, главный режиссёр

Примерно треть труппы белгородского театра — молодые актёры, которые пришли в команду не так давно, но уже успели блеснуть в премьерах прошлого года и будут задействованы в премьерах 85-го сезона.

Чего ждать от нового сезона? Это премьера комедии в четырёх действиях «Горе от ума», лирическая повесть в двух частях «Завтра была война», семейные истории в двух действиях «С любимыми не расставайтесь», комедия в двух действиях «Безумный день, или женитьба Фигаро» и две шутки в одном действии «Руководство для желающих жениться».

Полный репертуар с 5 по 30 сентября:

  • 5 сентября - «Горе от ума»;
  • 6 сентября - «Горе от ума»;
  • 9 сентября - «Горе от ума»;
  • 10 сентября - «Завтра была война»;
  • 11 сентября – «Ужин дураков»;
  • 12 сентября – «Три супруги-совершенства», «Руководство для желающих жениться»;
  • 13 сентября – «Единственный наследник», «Руководство для желающих жениться»;
  • 17 сентября – «Любовь и голуби»;
  • 18 сентября – «Безумный день, или женитьба Фигаро»;
  • 19 сентября – «Волки и овцы», «Руководство для желающих жениться»;
  • 20 сентября – «Ханума», «С любовью не шутят»;
  • 23 сентября – «Идиот»;
  • 24 сентября - «Единственный наследник»;
  • 25 сентября – «Женитьба»;
  • 26 сентября – «Бемби»;
  • 27 сентября - «Бемби»;
  • 30 сентября - «Горе от ума».

Помимо этого, в театре уже готовят новогоднюю кампанию. Никто не уверен, разрешат ли проведение зимних праздничных представлений, но детишки их ждут. Руководство театра уверено, что отменить программу можно в любой момент, а на подготовку нужно время. Поэтому уже продумывают концепцию праздничной программы.

Не стоит забывать, что, согласно требованиям Роспотребнадзора, заполняемость зала не должна превышать 50%. Но как сообщили на пресс-конференции, есть возможность посадить рядом членов семьи.

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