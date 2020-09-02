На стройке в Белгороде с высоты 11 этажа сорвались три молодых человека

По данным правительства Белгородской области, ЧП произошло около 19:50. С 11-го этажа строящегося жилого дома сорвалась «люлька» подъёмника, в которой находились трое молодых людей.
Их отвезли в больницу, но спасти самого старшего из них – 18-летнего студента индустриального колледжа Белгорода – не удалось. Он скончался в реанимации 2-й горбольницы.
Двое других пострадавших 16 и 17 лет лежат в областной детской больнице. По предварительным данным, у одного из них диагностировали повреждение позвоночника, он находится в реанимации. У второго пострадавшего состояние средней степени тяжести, он лежит в палате.
Для установления причин аварии проведут расследование.