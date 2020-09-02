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На стройке в Белгороде с высоты 11 этажа сорвались три молодых человека

1 сентября 2020, 21:00
Фото: администрация Белгорода
Происшествие случилось 1 сентября на стройке жилого дома на улице Есенина. В результате происшествия 18-летний молодой человек погиб, двое подростков в больнице.

По данным правительства Белгородской области, ЧП произошло около 19:50. С 11-го этажа строящегося жилого дома сорвалась «люлька» подъёмника, в которой находились трое молодых людей.

Их отвезли в больницу, но спасти самого старшего из них – 18-летнего студента индустриального колледжа Белгорода – не удалось. Он скончался в реанимации 2-й горбольницы.

Двое других пострадавших 16 и 17 лет лежат в областной детской больнице. По предварительным данным, у одного из них диагностировали повреждение позвоночника, он находится в реанимации. У второго пострадавшего состояние средней степени тяжести, он лежит в палате.

Для установления причин аварии проведут расследование.

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