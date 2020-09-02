Кофейное закулисье, музыка и выставки: в Белгороде открывается арт-резиденция

Сейчас в искусстве не хватает такого направления, как «промышленная эстетика», что было развито очень хорошо в советское время. Промышленная эстетика – это не только история о промышленности, это скрытая сторона рождения продукта. Это то, чего не видят, но в этом есть своя красота. Кроме того, это история людей, которые там работают. Люди живут, пользуются какими-то вещами, но думают, что они материализовались из воздуха. А это реальный труд, который позволяет людям чувствовать свою сопричастность.Владимир Пакулин, координатор проектов арт-резиденции «АРТА»