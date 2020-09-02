Кофейное закулисье, музыка и выставки: в Белгороде открывается арт-резиденция

Руководитель проекта «АРТА» – арт-терапевт Андрей Мингазов. В наследство от отца, известного промышленника Ханифа Мингазова, который большую часть жизнь руководил крупными промышленными предприятиями, ему досталось двухэтажное здание общей площадью 600 м², в котором и развернётся арт-резиденция, способная объединить творческих людей и их аудитории.
Я больше 20 лет занимаюсь психическими расстройствами, по специальности я психиатр. Меня всегда интересовали немедикаментозные методы изменения психического состояния в лучшую сторону. От отца в наследство осталось достаточно большое помещение, которое пустовало. Карантин помог понять, что можно заняться арт-терапией для помощи своим пациентам. Арт-резиденция станет местом встречи творческих людей и их аудитории, всех соединит и изменит их жизнь к лучшему.Андрей Мингазов, руководитель проекта «АРТА», арт-терапевт
По словам координатора проекта арт-резиденции «АРТА» Владимира Пакулина, в стенах помещения будут представлены проекты не только местных творческих деятелей, но и приглашённых зарубежных гостей. В день открытия гостей познакомят с проектом самого Пакулина — «Путь карго». Это экспозиция, которая расскажет об истории кофе, его поставках и перемещении, в том числе и контрабандой.
Сейчас в искусстве не хватает такого направления, как «промышленная эстетика», что было развито очень хорошо в советское время. Промышленная эстетика – это не только история о промышленности, это скрытая сторона рождения продукта. Это то, чего не видят, но в этом есть своя красота. Кроме того, это история людей, которые там работают. Люди живут, пользуются какими-то вещами, но думают, что они материализовались из воздуха. А это реальный труд, который позволяет людям чувствовать свою сопричастность.Владимир Пакулин, координатор проектов арт-резиденции «АРТА»
Как отметил член Союза художников РФ и оформитель интерьеров Григорий Новиков, резиденция состоит из двух выставочных пространств. Нижний этаж будет занимать постоянно действующая экспозиция, которая будет периодично меняться. А на втором этаже будут представлены различные проекты, которые также будут менять друг друга с периодичностью раз в 20 дней.
Помимо экспозиций, в резиденции будет оборудовано кафе, бар, музыкальная гостиная, место для курения и веранда.
Это некая антивыставка в смысле, что на выставку человек приходит, смотрит картины и уходит. А здесь он имеет возможность обсудить увиденное с такими же единомышленниками и задать вопросы самому творцу.Андрей Мингазов, руководитель проекта «АРТА», арт-терапевт
В день открытия резиденции, помимо проекта «Путь карго», перед гостями выступит Наталья Воскресенская (меццо-сопрано), также будут представлены работы художника Олега Булавина и скульптора Александра Пшеничного.
Свои двери пространство откроет в пятницу, 4 сентября, по адресу: улица Газовиков, 24. Начало в 19:00. Вход на открытие бесплатный. Цена на билеты на последующие посещения, которые будут проходить предварительно один раз в неделю, будет зависеть от темы и вида проектов.
Свои работы в арт-резиденции, как утверждают авторы проекта, могут представлять все, кому есть что показать людям: это могут быть архитекторы, учёные, писатели. Однако предварительно работы участников пройдут некую цензурную оценку на соответствие необходимому художественному уровню.
В настоящее время уже есть заявки на проведение балов, в скором времени пройдёт выставка художника Григория Новикова, знакомство с молодёжным театром, лекция арт-терапевта Андрея Мингазова и выставка краснодарского художника Валерия Блохина.
Напомним, 5 августа в Центральном парке Белгорода в здании бывшего кинотеатра открылся арт-центр «Октябрь». Двухэтажный творческий центр объединяет креативщиков самых разных направлений и предназначен для всевозможных форм культурного досуга населения. На его создание потратили 81,2 млн рублей.