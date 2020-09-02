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Кобзев: роста энерготарифов в Иркутской области не будет

2 сентября 2020, 12:01
Фото: фрагмент видео YouTube
Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что опубликованная в интернете информация о повышение тарифов на электроэнергию является «грязным вбросом». Он подчеркнул, что энерготарифы не должны ползти вверх в регионе, который обслуживают сразу четыре гидроэлектростанции.

На своей странице в соцсети Instagram Игорь Кобзев опубликовал видеозапись, в которой прокомментировал ложную информацию о росте тарифов. Об этом сообщает irksib.ru.

Глава Приангарья дал обещание, что при нем в регионе тарифы не будут повышены до среднего уровня по России.

По словам Кобзева, в Иркутской области есть несколько гидроэлектростанций, которые обеспечивают низкую себестоимость электроэнергии. Низкие тарифы - не подарок судьбы, а заслуженная компенсация местным жителям, которые потеряли пахотные земли во время строительства ГЭС и много трудились, чтобы построить электростанции, отметил руководитель региона. «Не мы вводили такие тарифы, не нам их отбирать», - добавил он.

У людей нет ни желания, ни возможности платить больше за электроэнергию, которая в некоторых отдаленных населенных пунктах используется не только для освещения, но и для отопления. Кобзев не согласился с обвинениями в том, что он якобы делит потребителей на категории и устанавливает социальную норму. «Для меня все люди равны», - подчеркнул он.

Глава Приангарья уверен, что мнения отдельных критиков не могут нарушать законные интересы жителей Иркутской области. Он добавил, что у него есть достаточно ресурсов для того, чтобы сохранить договоренности, которые были достигнуты с федеральными и региональными структурами.

Кобзев заверил, что пока он находится во главе региона, общий тренд на выравнивание тарифов не коснется Иркутской области.

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