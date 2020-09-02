Кобзев: роста энерготарифов в Иркутской области не будет

У людей нет ни желания, ни возможности платить больше за электроэнергию, которая в некоторых отдаленных населенных пунктах используется не только для освещения, но и для отопления. Кобзев не согласился с обвинениями в том, что он якобы делит потребителей на категории и устанавливает социальную норму. «Для меня все люди равны», - подчеркнул он.