Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородский ЦСМ проведёт совет директоров в «Ривьере» за 2 млн рублей

2 сентября 2020, 06:59
Фото: rivierawell.ru
Номера повышенной комфортности забронировал Центр стандартизации, метрологии и испытаний в Белгородской области. Отдыхать в курортном комплексе Riviera Wellness Resort будут участники Совета генеральных директоров организации. На эти цели потратят почти 2 млн рублей из внебюджетных источников.

Документы об оказании услуг по размещению, проживанию и питанию гостей опубликованы на сайте госзакупок. Заказал люксы для участников Совета генеральных директоров центр стандартизации, метрологии и испытаний в Белгородской области. Гости будут проживать на территории курортного комплекса Riviera Wellness Resort с 1 по 4 сентября.

Согласно заявке на бронирование, бюджетная организация заказала 20 номеров с 1 по 4 сентября на сумму 826 тысяч рублей. Среди них 11 номеров класса Junior Suite, четыре номера Deluxe, два номера Deluxe Studio и по одному класса Executive Suite, Lakeview Suite и Grand Suite.

Кроме этого, с 31 августа по 4 сентября организация заказала три номера (Executive Suite, Lakeview Suite и Grand Lakeview Suite) на сумму 212 тысячи рублей.

Помимо этого в договоре, который стороны подписали 18 августа, указано, что исполнитель произведёт освобождение мини-бара в вышеуказанных забронированных номерах.

Ещё 845 тысяч рублей бюджетная организация потратит на организацию питания, организацию и сопровождение конференции, менеджмент и координацию мероприятия, ужин 1 сентября, фуршет 2 сентября, аренду катера Riviera River и его логистику, трансфер в одну сторону, кофе-брейк, обед и гала-ужин 3 сентября, аренду зала «Юпитер» и на аренду медийного оборудования.

Справка. Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ривьера» зарегистрировано в 2015 году. Основной вид деятельности — деятельность физкультурно-оздоровительная. Руководитель — Мария Бейдерова. Бенефициар — Владимир Зотов. В 2019 году убыток компании составил 62 млн рублей.

Согласно документам госзакупок, центр стандартизации, метрологии и испытаний в Белгородской области также заключил договор с парк-отелем «Европа», где будут проживать водители. На эти цели потратят 172 тысячи рублей. Для водителей заказали 21 номер с завтраком (стандарт и мансарда) с 1 по 3 сентября. В стоимость номера входит завтрак «шведский стол», пользование гладильной комнатой, интернет и парковка.

Материалы по теме
Белгородская КСП проверяет законность освещения «Ривьеры» за счёт бюджетаДочь Владимира Зотова больше не возглавляет компанию «Ривьера»Парк «Ривьера» появится в Белгородской области
#Новости#Директорат#Владимир зотов#Гостиница#Совет#Госзакупки#Ривьера#Есть повод#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18