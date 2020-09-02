Белгородский ЦСМ проведёт совет директоров в «Ривьере» за 2 млн рублей

Документы об оказании услуг по размещению, проживанию и питанию гостей опубликованы на сайте госзакупок. Заказал люксы для участников Совета генеральных директоров центр стандартизации, метрологии и испытаний в Белгородской области. Гости будут проживать на территории курортного комплекса Riviera Wellness Resort с 1 по 4 сентября.
Согласно заявке на бронирование, бюджетная организация заказала 20 номеров с 1 по 4 сентября на сумму 826 тысяч рублей. Среди них 11 номеров класса Junior Suite, четыре номера Deluxe, два номера Deluxe Studio и по одному класса Executive Suite, Lakeview Suite и Grand Suite.
Кроме этого, с 31 августа по 4 сентября организация заказала три номера (Executive Suite, Lakeview Suite и Grand Lakeview Suite) на сумму 212 тысячи рублей.
Помимо этого в договоре, который стороны подписали 18 августа, указано, что исполнитель произведёт освобождение мини-бара в вышеуказанных забронированных номерах.
Ещё 845 тысяч рублей бюджетная организация потратит на организацию питания, организацию и сопровождение конференции, менеджмент и координацию мероприятия, ужин 1 сентября, фуршет 2 сентября, аренду катера Riviera River и его логистику, трансфер в одну сторону, кофе-брейк, обед и гала-ужин 3 сентября, аренду зала «Юпитер» и на аренду медийного оборудования.
Справка. Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ривьера» зарегистрировано в 2015 году. Основной вид деятельности — деятельность физкультурно-оздоровительная. Руководитель — Мария Бейдерова. Бенефициар — Владимир Зотов. В 2019 году убыток компании составил 62 млн рублей.
Согласно документам госзакупок, центр стандартизации, метрологии и испытаний в Белгородской области также заключил договор с парк-отелем «Европа», где будут проживать водители. На эти цели потратят 172 тысячи рублей. Для водителей заказали 21 номер с завтраком (стандарт и мансарда) с 1 по 3 сентября. В стоимость номера входит завтрак «шведский стол», пользование гладильной комнатой, интернет и парковка.