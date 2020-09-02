Белгородский ЦСМ проведёт совет директоров в «Ривьере» за 2 млн рублей

Согласно документам госзакупок, центр стандартизации, метрологии и испытаний в Белгородской области также заключил договор с парк-отелем «Европа», где будут проживать водители. На эти цели потратят 172 тысячи рублей. Для водителей заказали 21 номер с завтраком (стандарт и мансарда) с 1 по 3 сентября. В стоимость номера входит завтрак «шведский стол», пользование гладильной комнатой, интернет и парковка.