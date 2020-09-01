В Белгородской области каждый восьмой житель имеет инвалидность

Возможно, столь высокая доля инвалидов в структуре населения Белгородской области объясняется тем, что треть жителей региона – пенсионеры. По данным на 1 января 2018 года, в Белгородской области 16 % жителей старше 65 лет, то есть каждый шестой. И их доля в общей массе жителей с каждым годом только растёт.