В Белгородской области каждый восьмой житель имеет инвалидность

На 1 июля 2020 года в регионе насчитывался 197 221 инвалид. По данным Росстата на 1 января 2020 года, в области живут примерно 1 549 100 человек. Произведя несложные арифметические расчёты, получаем, что 12,7 % жителей Белгородской области имеют инвалидность – то есть каждый восьмой. Подавляющее число инвалидностей в регионе связано с общими заболеваниями – 90,36 % случаев.
Больше инвалидов в Центральном федеральном округе живёт лишь в Москве (991 311), Московской области (412 799) и Воронежской области (215 516), что объясняется значительно большей численностью населения в этих регионах по сравнению в Белгородской областью.
Меньше всего инвалидов в ЦФО зарегистрировано в Костромской (57 862) и Орловской областях (59 995).
Возможно, столь высокая доля инвалидов в структуре населения Белгородской области объясняется тем, что треть жителей региона – пенсионеры. По данным на 1 января 2018 года, в Белгородской области 16 % жителей старше 65 лет, то есть каждый шестой. И их доля в общей массе жителей с каждым годом только растёт.
Из общего числа белгородцев-инвалидов 5609 – дети. По этому показателю Белгородская область тоже занимает четвёртое место в ЦФО после Москвы (43 401), Московской области (25 903) и Воронежской области (7 812). Больше всего детей с инвалидностью насчитывается в возрастной группе 8-14 лет – 2643.
Примечательно, что меньше всего детей-инвалидов в ЦФО зарегистрировано в Костромской области (2317) и Орловской области (2920).
Всего в России на 1 июля 2020 года живут 699 464 детей-инвалидов.