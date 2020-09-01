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Сын главы Иркутской области пошел в первый класс

1 сентября 2020, 14:25
Фото: pixabay.com
1 сентября в школы Приангарья отправились свыше 36 000 первоклассников. В этом году в первый класс пошел и сын главы Иркутской области Игнат Кобзев. Он станет учиться в обычной общеобразовательной школе поселка Молодежный.

Врио губернатора региона признался, что 1 сентября 2020 года для него «особенное и очень волнительное». Политик нашел в своем плотном графике время на то, чтобы лично проводить ребенка в первый класс.

Издание vestiirk.ru информирует, что сейчас в Приангарье функционируют свыше 2 000 образовательных заведений. Все они подготовлены к началу учебного года. Так, в поселке Усть-Ордынский открылась после капитального ремонта гимназия-интернат. Благодаря ей дети из отдаленных районов получат доступ к качественному образованию. Работа данного учебного учреждения разгрузит пять других сельских школ. Гимназию хотят превратить в методический центр по сохранению и развитию бурятского языка в Усть-Ордынском Бурятском округе.

Подчеркнем, что образовательное заведение способно принять 280 учеников. В нем предполагается 14 классов. Круглосуточно в гимназии-интернате будут находиться 64 ребенка. Кроме гимназии, в Приангарье распахнут свои двери и другие новые школы. Дополнительные учебные учреждения появятся в Свирске, Тулуне и прочих населенных пунктах региона.

В текущем году в Иркутской области в школу отправились более 36 500 первоклассников. Глава региона провожая сына в школу, пожелал всем детям «хороших отметок, педагогам и родителям — терпения».

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