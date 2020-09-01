Сын главы Иркутской области пошел в первый класс

Издание vestiirk.ru информирует, что сейчас в Приангарье функционируют свыше 2 000 образовательных заведений. Все они подготовлены к началу учебного года. Так, в поселке Усть-Ордынский открылась после капитального ремонта гимназия-интернат. Благодаря ей дети из отдаленных районов получат доступ к качественному образованию. Работа данного учебного учреждения разгрузит пять других сельских школ. Гимназию хотят превратить в методический центр по сохранению и развитию бурятского языка в Усть-Ордынском Бурятском округе.