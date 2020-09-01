Студентами Белгородского госуниверситета уже стали более семи тысяч абитуриентов

Posted 1 сентября 2020, 12:06
Published 1 сентября 2020, 12:06
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
На сегодняшний день в университет поступили 3105 абитуриентов на программы бакалавриата и специалитета. 1396 абитуриентов зачислены на бюджетные места. По сравнению с прошлым годом количество поступающих на программы бакалавриата и специалитета выросло на 8%, несмотря на приём документов в дистанционном формате.
В аспирантуру зачислены 227 абитуриентов. Из них 141 будут обучаться на «бюджете». В ординатуру НИУ «БелГУ» поступили 503 врачей, 143 из которых – на бюджетные места.
В колледжи НИУ «БелГУ» зачислены 1520 абитуриентов, из которых 856 стали студентами медицинского колледжа, а 664 – студентами инжинирингового колледжа. 280 абитуриентов зачислены по программам СПО на бюджетные места. Как и в предыдущие годы, направления подготовки среднего профессионального образования набирают популярность у абитуриентов. По сравнению с прошлым годом количество желающих поступить в колледжи выросло на 289 человек.
Всего за время приёмной кампании-2020 в НИУ «БелГУ» подали заявления 11500 абитуриентов, что на 11 % больше, чем в прошлом году. На 15 % по сравнению с прошлым годом возросло количество желающих получить второе высшее образование в Белгородском госуниверситете. Наиболее популярными направлениями подготовки и специальностями остались медицинские, юридические, педагогические и инженерные направления.
Основной этап зачисления в НИУ «БелГУ» в этом году завершён. До 10 сентября продолжится приём документов на заочную форму по всем уровням обучения на платной основе. Подать документы на интересующую специальность можно на сайте приёмной комиссии.