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Posted 1 сентября 2020, 12:06

Published 1 сентября 2020, 12:06

Modified Сегодня, 09:51

Updated Сегодня, 09:51

Студентами Белгородского госуниверситета уже стали более семи тысяч абитуриентов

1 сентября 2020, 12:06
Ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин подписал приказ о зачислении абитуриентов «второй волны».

На сегодняшний день в университет поступили 3105 абитуриентов на программы бакалавриата и специалитета. 1396 абитуриентов зачислены на бюджетные места. По сравнению с прошлым годом количество поступающих на программы бакалавриата и специалитета выросло на 8%, несмотря на приём документов в дистанционном формате.

В аспирантуру зачислены 227 абитуриентов. Из них 141 будут обучаться на «бюджете». В ординатуру НИУ «БелГУ» поступили 503 врачей, 143 из которых – на бюджетные места.

В колледжи НИУ «БелГУ» зачислены 1520 абитуриентов, из которых 856 стали студентами медицинского колледжа, а 664 – студентами инжинирингового колледжа. 280 абитуриентов зачислены по программам СПО на бюджетные места. Как и в предыдущие годы, направления подготовки среднего профессионального образования набирают популярность у абитуриентов. По сравнению с прошлым годом количество желающих поступить в колледжи выросло на 289 человек.

Всего за время приёмной кампании-2020 в НИУ «БелГУ» подали заявления 11500 абитуриентов, что на 11 % больше, чем в прошлом году. На 15 % по сравнению с прошлым годом возросло количество желающих получить второе высшее образование в Белгородском госуниверситете. Наиболее популярными направлениями подготовки и специальностями остались медицинские, юридические, педагогические и инженерные направления.

Основной этап зачисления в НИУ «БелГУ» в этом году завершён. До 10 сентября продолжится приём документов на заочную форму по всем уровням обучения на платной основе. Подать документы на интересующую специальность можно на сайте приёмной комиссии.

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