Студентами Белгородского госуниверситета уже стали более семи тысяч абитуриентов

Всего за время приёмной кампании-2020 в НИУ «БелГУ» подали заявления 11500 абитуриентов, что на 11 % больше, чем в прошлом году. На 15 % по сравнению с прошлым годом возросло количество желающих получить второе высшее образование в Белгородском госуниверситете. Наиболее популярными направлениями подготовки и специальностями остались медицинские, юридические, педагогические и инженерные направления.