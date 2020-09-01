«Газпром газораспределение Белгород» завершил строительство сетей к мкрн Майский-80

Газопровод протяженностью 12,1 км построен в рамках реализации Программы газификации Белгородской области на 2020 год.
Пропускная способность газопровода создаёт условия для газификации 350 жилых домов частного сектора.
В Белгородской области продолжает активно развиваться индивидуальное жилищное строительство. Реализованный проект обеспечивает возможность газификации вновь построенных частных домовладений к предстоящему отопительному сезону.Александр Камолин, генеральный директор АО «Газпром газораспределение Белгород»
Справка. Для подключения домовладений к газовым сетям собственникам необходимо обращаться в службу «Единое окно» филиалов АО «Газпром газораспределение Белгород» по месту жительства.
ЦОК «Газпром газораспределение Белгород» в г. Белгород
г. Белгород, 5-й Заводской переулок, 38;
Филиал АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Валуйки
г. Валуйки, ул. Тимирязева, 103-а;
Филиал АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Строителе
г. Строитель, ул. Заводская, 1;
Филиал АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Старом Осколе
г. Старый Оскол, ул. Ватутина, 209;
Филиал АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Шебекино
г. Шебекино, ул. Харьковская, 54/1.
Заявку на технологическое подключение к сетям газораспределения также можно оформить на корпоративном сайте компании www.beloblgaz.ru.