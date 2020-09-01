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«Газпром газораспределение Белгород» завершил строительство сетей к мкрн Майский-80

1 сентября 2020, 06:34
Фото: АО «Газпром газораспределение Белгород»
Специалисты АО «Газпром газораспределение Белгород» завершили строительство подземного газопровода среднего давления и внутриплощадочных сетей газораспределения к микрорайону «Майский-80» Белгородского района.

Газопровод протяженностью 12,1 км построен в рамках реализации Программы газификации Белгородской области на 2020 год.

Пропускная способность газопровода создаёт условия для газификации 350 жилых домов частного сектора.

В Белгородской области продолжает активно развиваться индивидуальное жилищное строительство. Реализованный проект обеспечивает возможность газификации вновь построенных частных домовладений к предстоящему отопительному сезону.Александр Камолин, генеральный директор АО «Газпром газораспределение Белгород»

Справка. Для подключения домовладений к газовым сетям собственникам необходимо обращаться в службу «Единое окно» филиалов АО «Газпром газораспределение Белгород» по месту жительства.

ЦОК «Газпром газораспределение Белгород» в г. Белгород

г. Белгород, 5-й Заводской переулок, 38;

Филиал АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Валуйки

г. Валуйки, ул. Тимирязева, 103-а;

Филиал АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Строителе

г. Строитель, ул. Заводская, 1;

Филиал АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Старом Осколе

г. Старый Оскол, ул. Ватутина, 209;

Филиал АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Шебекино

г. Шебекино, ул. Харьковская, 54/1.

Заявку на технологическое подключение к сетям газораспределения также можно оформить на корпоративном сайте компании www.beloblgaz.ru.

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