Белгородка на ВАЗ 21150 сбила мотоциклиста

В 18:50 у в районе улицы Кирова в Губкине 39-летняя женщина на ВАЗ 21150 при выезде на дорогу с прилегающей территории не уступила мотоциклу Honda CB 650FA, на котором ехал 35-летний мужчина. От столкновения мотоцикл упал, его водитель получил травмы.