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Белгородка на ВАЗ 21150 сбила мотоциклиста

1 сентября 2020, 09:01
Фото: пресс-служба УМВД по Белгородской области
Авария произошла 31 августа в Губкине. Всего, по данным пресс-службы УМВД региона, за сутки произошло шесть ДТП, в которых пострадали восемь человек.

В 18:50 у в районе улицы Кирова в Губкине 39-летняя женщина на ВАЗ 21150 при выезде на дорогу с прилегающей территории не уступила мотоциклу Honda CB 650FA, на котором ехал 35-летний мужчина. От столкновения мотоцикл упал, его водитель получил травмы.

В Белгороде произошла одна авария с потерпевшими. В 11:30 60-летний водитель Suzuki у дома № 19 по улице Промышленной выезжая с парковки сбил 63-летнюю женщину. Её отвезли в больницу.

В Старом Осколе в авариях пострадали четыре человека. Утром на проезде Ш-3 33-летний мужчина на Mitsubishi Colt не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся. Пострадали водитель и два пассажира — 41-летние мужчина и женщина.

В 11:20 на улице Ленина 66-летний водитель Honda CR-V «догнал» едущий впереди Kia Rio под управлением 54-летней женщины, которая и пострадала в столкновении.

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