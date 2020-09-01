Аномальная жара не покинет Белгородскую область и во второй день осени

В среду, 2 сентября, в Белгородской области синоптики прогнозируют небольшую облачность без осадков.
Ночью будет дуть несильный восточный ветер, а воздух прогреется до 12-17° тепла. Днём будет значительно теплее. Спасатели предупредили, что максимальная температура воздуха составит до 35-36 градусов выше нуля.
В Белгороде пик жары придётся на 15 часов — будет до +33 °С. И ни единого облачка. В Старом Осколе будет так же жарко, как и в областном центре.
В Новом Осколе обещают до +34 °С. В Валуйках — до +35.