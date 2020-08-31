В белгородской ветлаборатории рассказали, как подделывают молоко и мясо

Как отметила руководитель испытательной лаборатории Елена Николенко, фальсификация мясной и молочной продукции остаётся на прежнем уровне. По сравнению с прошлым годом по количеству обнаружений картина не изменилась. Так, в 25% случаях подделывают мясную продукцию и до 14% молочную.
Фальсификация мясной продукции происходит за счёт крахмала, кукурузного крахмала либо замены в консервных изделиях мяса низшей категории. Что касается молочной продукции, она обычно фальсифицируется жирами немолочного происхождения.
По данным директора белгородской ветлаборатории Сергея Носкова, ещё восемь лет назад поддельными были 70% сливочного масла. Сейчас это около 20%.
Контроль и надзор приносят свои плоды. Мы замечаем, когда начались проверки и обнаружения, то производители, особенно крупные, стали заметнее уделять внимание совершенствованию технологий. Дорожает репутация, и конкуренция играет свою роль.
Сергей Носков
Зачастую подделка масла происходит за счёт фальсификации этикеток. Так, в 2020 году специалисты Россельхознадзора в Белгородской области выявили восемь фантомных предприятий. К примеру, в Воронеже таких компаний около 36.
Молочная продукция к нам доставляется на исследование различных видов: сыр, творог, сметана, сливки, даже мороженое. Самый большой объём фальсификата выявляется в сливочном масле. География обнаружений очень велика. Встречается в Воронежской, Курской и Тамбовской областях. Поэтому при выборе продукции необходимо обращать внимание на производителя.Ирина Бекетова, заведующая отделом приёма материала и контроля исполнения госработ
Также эксперты отмечают и наличие антибиотиков в животноводческой продукции. Однако тенденция по уменьшению антибиотиков в пищевой продукции зависит от группы лекарственных препаратов — где-то увеличивается, а где-то уменьшается. Так в продуктах стало меньше остатков антибиотиков тетрациклиновой группы, но появляются новые лекарственные формы.
К сожалению, антибиотики у нас ещё встречаются в животноводческой продукции. На сегодняшний день лаборатория может проводить свыше 150 аналитов лекарственных препаратов пищевой продукции. Но на этом мы не останавливаемся и осваиваем новые методы, в том числе выявляем остатки пестицидов.Елена Николенко, руководитель испытательной лаборатории Белгородской межобластной ветеринарной лаборатории