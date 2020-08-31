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В белгородской ветлаборатории рассказали, как подделывают молоко и мясо

31 августа 2020, 14:21
Фото: pixabay.com
О возможных видах фальсификации продуктов питания рассказали эксперты Белгородской межобластной ветеринарной лаборатории. Больше всего подделывают сливочное масло. Также по сравнению с 2019 годом не изменилось число фальсификации мясной и молочной продукции.

Как отметила руководитель испытательной лаборатории Елена Николенко, фальсификация мясной и молочной продукции остаётся на прежнем уровне. По сравнению с прошлым годом по количеству обнаружений картина не изменилась. Так, в 25% случаях подделывают мясную продукцию и до 14% молочную.

Фальсификация мясной продукции происходит за счёт крахмала, кукурузного крахмала либо замены в консервных изделиях мяса низшей категории. Что касается молочной продукции, она обычно фальсифицируется жирами немолочного происхождения.

По данным директора белгородской ветлаборатории Сергея Носкова, ещё восемь лет назад поддельными были 70% сливочного масла. Сейчас это около 20%.

Контроль и надзор приносят свои плоды. Мы замечаем, когда начались проверки и обнаружения, то производители, особенно крупные, стали заметнее уделять внимание совершенствованию технологий. Дорожает репутация, и конкуренция играет свою роль.

Сергей Носков

Зачастую подделка масла происходит за счёт фальсификации этикеток. Так, в 2020 году специалисты Россельхознадзора в Белгородской области выявили восемь фантомных предприятий. К примеру, в Воронеже таких компаний около 36.

Молочная продукция к нам доставляется на исследование различных видов: сыр, творог, сметана, сливки, даже мороженое. Самый большой объём фальсификата выявляется в сливочном масле. География обнаружений очень велика. Встречается в Воронежской, Курской и Тамбовской областях. Поэтому при выборе продукции необходимо обращать внимание на производителя.Ирина Бекетова, заведующая отделом приёма материала и контроля исполнения госработ

Также эксперты отмечают и наличие антибиотиков в животноводческой продукции. Однако тенденция по уменьшению антибиотиков в пищевой продукции зависит от группы лекарственных препаратов — где-то увеличивается, а где-то уменьшается. Так в продуктах стало меньше остатков антибиотиков тетрациклиновой группы, но появляются новые лекарственные формы.

К сожалению, антибиотики у нас ещё встречаются в животноводческой продукции. На сегодняшний день лаборатория может проводить свыше 150 аналитов лекарственных препаратов пищевой продукции. Но на этом мы не останавливаемся и осваиваем новые методы, в том числе выявляем остатки пестицидов.Елена Николенко, руководитель испытательной лаборатории Белгородской межобластной ветеринарной лаборатории

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#Новости#Молочные продукты#Белгородская ветеринарная лаборатория#Мясо#Эксклюзив#Общество
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