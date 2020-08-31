В белгородской ветлаборатории рассказали, как подделывают молоко и мясо

К сожалению, антибиотики у нас ещё встречаются в животноводческой продукции. На сегодняшний день лаборатория может проводить свыше 150 аналитов лекарственных препаратов пищевой продукции. Но на этом мы не останавливаемся и осваиваем новые методы, в том числе выявляем остатки пестицидов.Елена Николенко, руководитель испытательной лаборатории Белгородской межобластной ветеринарной лаборатории