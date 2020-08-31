В Белгородской области выявили 45 случаев коронавируса за сутки

По данным на 31 августа, в областном центре выявили девять инфицированных. Аналогичная статистика приводится и по Белгородскому району. Общее число заболевших коронавирусом достигло 7365, сообщили в правительстве области.
Вылечились от COVID-19 6214 человека, скончались — 58. На данный момент в стационарах находятся 323 пациента, в том числе 30 — на искусственной вентиляции лёгких. Амбулаторно лечатся 1724 белгородца.
На изоляции находятся 6177 человека, которые контактировали с заболевшими. Для 31,2 тыс. жителей области режим самоизоляции завершился.