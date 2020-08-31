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В Белгородской области выявили 45 случаев коронавируса за сутки

31 августа 2020, 10:18
Фото: Бел.Ру
За последние сутки в регионе подтвердили 45 новых случаев заражения COVID-19. Самый высокий суточный прирост продемонстрировали Белгород и Белгородский район.

По данным на 31 августа, в областном центре выявили девять инфицированных. Аналогичная статистика приводится и по Белгородскому району. Общее число заболевших коронавирусом достигло 7365, сообщили в правительстве области.

Вылечились от COVID-19 6214 человека, скончались — 58. На данный момент в стационарах находятся 323 пациента, в том числе 30 — на искусственной вентиляции лёгких. Амбулаторно лечатся 1724 белгородца.

На изоляции находятся 6177 человека, которые контактировали с заболевшими. Для 31,2 тыс. жителей области режим самоизоляции завершился.

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#Новости#Коронавирус#Статистика#Общество
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