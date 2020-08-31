В Белгородской области набирают участников на всероссийский конкурс для людей с ОВЗ

Федеральный медиахолдинг 1st Media Invest запускает всероссийский проект #безграничные_возможности о людях с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Главная цель — рассказать об успешных россиянах, возможности которых намного шире, чем может показаться на первый взгляд. Показать миру тех, кто каждый день живёт с диагнозом, но не видит причин для отказа от мечты, любимых увлечений и активной жизненной позиции. Проект наглядно продемонстрирует, что спортсменами, предпринимателями, научными и культурными деятелями может быть кто угодно вне зависимости от физических возможностей.
Информагентство «Бел.Ру» ищет героев проекта от Белгородской области. Для этого открыт сбор анкет. Участником может стать любой житель области, достигший шестилетнего возраста. Других ограничений по возрастному показателю нет. От героя проекта требуется заполнить анкету с ФИО, местом работы или учёбы, контактными данными, номинацией (прописаны в анкете) и кратким описанием себя и своей деятельности. Увлечения могут быть из разных сфер: спорт, культура, наука, бизнес или общественная деятельность.
Скачать анкету можно в конце материала. После заполнения участники направляют их на электронную почту [email protected]. С каждым свяжется представитель редакции «Бел.Ру», а фотограф договорится об удобном месте встречи, чтобы сделать снимки. После о каждом участнике составят тексты, по которым пройдёт зрительское голосование. Также достижения героев оценит экспертное жюри. Все победители получат статуэтки и дипломы, а все дети-номинанты — призы.
Предвидя вопросы, отвечаем сразу, что публично выступать нигде не придётся. Все данные с фото, текстами и результатами конкурса опубликуют на сайте «Бел.Ру». В завершение выйдут 12 видео-интервью с героями проекта, который даст миллионам людей больше 1000 новых героев и поводов для гордости!