В Белгородской области набирают участников на всероссийский конкурс для людей с ОВЗ

Федеральный медиахолдинг 1st Media Invest запускает всероссийский проект #безграничные_возможности о людях с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Главная цель — рассказать об успешных россиянах, возможности которых намного шире, чем может показаться на первый взгляд. Показать миру тех, кто каждый день живёт с диагнозом, но не видит причин для отказа от мечты, любимых увлечений и активной жизненной позиции. Проект наглядно продемонстрирует, что спортсменами, предпринимателями, научными и культурными деятелями может быть кто угодно вне зависимости от физических возможностей.