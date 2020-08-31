В Белгороде открыт сбор заявок студентов на стипендию фонда «Поколение» Андрея Скоча

Что для этого нужно? Необходимо выбрать одну из 15 номинаций, затем разместить заявку, заполнив карточку-участника, к которой прикрепить цветную фотографию, копию зачётной книжки или диплома с приложением, а также сканированные копии или фотографии достижений (дипломы, грамоты и т.д.), информационное письмо с рассказом о себе, своих успехах, достижениях, а также (по желанию) видеопрезентацию.