В Белгороде LADA Vesta столкнулась с автобусом

По предварительным данным, на перекрёстке улиц Будённого и Губкина 46-летний водитель LADA при повороте направо на разрешающий сигнал дополнительной секции светофора не уступил автобусу «ЛиАЗ». Тот двигался на зелёный свет со стороны ул. Спортивная в направлении ул. Щорса. В результате травмы получила 61-летняя пассажирка легковушки. После оказания медпомощи её отпустили.