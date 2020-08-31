В Белгороде LADA Vesta столкнулась с автобусом

По предварительным данным, на перекрёстке улиц Будённого и Губкина 46-летний водитель LADA при повороте направо на разрешающий сигнал дополнительной секции светофора не уступил автобусу «ЛиАЗ». Тот двигался на зелёный свет со стороны ул. Спортивная в направлении ул. Щорса. В результате травмы получила 61-летняя пассажирка легковушки. После оказания медпомощи её отпустили.
До этого в районе дома № 57 по ул. Щорса в областном центре 29-летняя женщина на Hyundai Elantra при выезде из двора не уступила 23-летнему мопедисту. В травмпункте оказалась 18-летняя пассажирка мопеда «Альфа».
Днём в воскресенье на ул. Ильина в Шебекино 25-летний водитель KIA Rio при повороте направо не занял крайнее положении и столкнулся с мотоциклом «Балтмоторс». Госпитализация потребовалась 17-летнему парню, который сидел за рулём мотоцикла.