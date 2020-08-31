Климатолог ожидает суровую зиму в России

Она на 90% уверена, что зима будет холодной — об этом говорит жаркое лето. По её мнению, на которое ссылается URA.RU, с большой долей вероятности морозы продлятся все три месяца, а доставать тёплую одежду придётся уже в ноябре. Затянувшиеся дожди, как отмечает климатолог, дают надежду на возможные оттепели.