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Климатолог ожидает суровую зиму в России

31 августа 2020, 06:26
Фото: Бел.Ру
В текущем году зима с большей долей вероятности окажется холодной, а первые морозы в некоторых российских регионах могут ударить уже в ноябре. Такой прогноз дала метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова.
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Она на 90% уверена, что зима будет холодной — об этом говорит жаркое лето. По её мнению, на которое ссылается URA.RU, с большой долей вероятности морозы продлятся все три месяца, а доставать тёплую одежду придётся уже в ноябре. Затянувшиеся дожди, как отмечает климатолог, дают надежду на возможные оттепели.

Пестрякова сослалась не только на метеонаблюдения, но и на Гидрометцентр — там тоже прогнозировали сильные морозы грядущей зимой. Осень окажется прохладной, а бабье лето займёт всего несколько дней в начале следующего месяца, уточнила климатолог. Однако более точный прогноз в сентябре даст Гидрометцентр.

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