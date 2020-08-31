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89-летний белгородец устроил пожар и получил ожоги второй степени

31 августа 2020, 10:54
Фото: пресс-служба МЧС по Белгородской области
Днём 30 августа пожарные тушили крупный пожар в селе Ближняя Игуменка Белгородского района. Он возник из небольшого костра, который 89-летний пенсионер развёл на своём участке, чтобы сжечь сухую траву и мусор. При попытке потушить огонь мужчина получил ожоги.

По словам очевидцев, пенсионер не смог справиться с огнём: из-за сильного ветра он быстро перекинулся на огород, угрожая соседним участкам. До прибытия пожарных 89-летний мужчина пытался исправить ситуацию, но получил ожоги второй степени, сообщили в ГУ МЧС по области.

В итоге дежурному караулу и добровольцам пришлось тушить пожар на площади 500 квадратных метров. Огонь так и не перекинулся на соседние участки, а на его ликвидацию ушло несколько минут. Пострадавшего увезли в больницу.

Всего за минувшую неделю в регионе произошло 44 ландшафтных пожара. Самыми крупными в ведомстве назвали возгорания в Ровеньковском районе (3 га), Шебекинском городском округе (1 га) и Красногвардейском районе (1,5 га).

#Новости#Пожар#МЧС#Ближняя игуменка#Происшествия
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