89-летний белгородец устроил пожар и получил ожоги второй степени

По словам очевидцев, пенсионер не смог справиться с огнём: из-за сильного ветра он быстро перекинулся на огород, угрожая соседним участкам. До прибытия пожарных 89-летний мужчина пытался исправить ситуацию, но получил ожоги второй степени, сообщили в ГУ МЧС по области.
В итоге дежурному караулу и добровольцам пришлось тушить пожар на площади 500 квадратных метров. Огонь так и не перекинулся на соседние участки, а на его ликвидацию ушло несколько минут. Пострадавшего увезли в больницу.
Всего за минувшую неделю в регионе произошло 44 ландшафтных пожара. Самыми крупными в ведомстве назвали возгорания в Ровеньковском районе (3 га), Шебекинском городском округе (1 га) и Красногвардейском районе (1,5 га).