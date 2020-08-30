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В Белгородской области прошёл ночной световой костюмированный велопарад

30 августа 2020, 14:14
Фото: Ольга Панина / https://vk.com/paninaola
Мероприятие прошло в Старом Осколе 29 августа в рамках форума «Зелёная столица».

Ночной световой велопарад в Старом Осколе Белгородской области прошёл вечером 29 августа. Обязательным условием для участия было наличие переднего и заднего фонарей на велосипеде. Протяжённость пробега составила почти 8 км.

Фото: ЦМИ Старого Оскола

Костюмированный велопарад – традиция форума «Зелёная столица». Как и раньше, помимо проезда по городским улицам, в рамках мероприятия провели конкурс на лучший костюм, сообщили организаторы. Главным призом в 2020 году стал велосипед.

Напомним, 19 сентября в Белгороде пройдёт ежегодный велодевичник. Местом сбора объявлен новый арт-центр «Октябрь» в Центральном парке.

В сентябре в Белгороде пройдёт велодевичник
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