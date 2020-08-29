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Цех по производству майонеза компании «ЭФКО» в Белгородской области потушили

29 августа 2020, 18:59
Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области
Производственный объект на улице Фрунзе в г. Алексеевка загорелся 29 августа в 17:24.

По данным ГУ МЧС России по Белгородской области, пожар вспыхнул на кровле цеха по производству майонеза. В это время в помещении работали около 50 человек. Их всех эвакуировали, погибших и пострадавших нет.

Площадь возгорания составила около 500 м². Угрозы взрыва не было. Полностью потушить огонь пожарным удалось к 20:15. С огнём боролись восемь пожарных расчётов, 71 человек и 29 единиц техники, в том числе 42 сотрудника МЧС.

Как прокомментировали «Миру Белогорья» в «ЭФКО», в течение 3-4 дней компания планирует восстановить работу цеха. Также там заверили, что никакой опасности данная ситуация не представляет ни дня города, ни для людей, ни для окружающей среды.

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#Новости#Пожар#Алексеевка#Эфко#МЧС#Происшествия
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