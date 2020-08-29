Белгородца насильно отправили в психиатрическую больницу

В июне 2019 года 31-летний житель Алексеевки приехал к зданию Алексеевской межрайонной прокуратуры, находясь в алкогольном опьянении. В машине он был не один: с ним были дети. Сотрудники прокуратуры вызвали наряд ДПС. Мужчину отстранили от управления автомобилем на три года. Тогда проходить освидетельствование он отказался.