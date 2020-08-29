Белгородца насильно отправили в психиатрическую больницу

В июне 2019 года 31-летний житель Алексеевки приехал к зданию Алексеевской межрайонной прокуратуры, находясь в алкогольном опьянении. В машине он был не один: с ним были дети. Сотрудники прокуратуры вызвали наряд ДПС. Мужчину отстранили от управления автомобилем на три года. Тогда проходить освидетельствование он отказался.
На следующий день алексеевец поссорился с матерью и пытался выгнать её из дома. Из-за этого женщина вызвала участкового, но мужчина не успокоился. Он отреагировал на сотрудника правоохранительных органов по-своему: схватил нож и угрожал полицейскому убийством.
Психиатрическая судебная экспертиза выяснила, что житель Алексеевки болен: у него хроническое психическое расстройство, которое лишает его возможности осознавать действительность, опасность своих действий и руководить ими.
В связи с этим суд постановил принудительно отправить мужчину на лечение в стационарных условиях и освободить его от уголовной ответственности за деяния в состоянии невменяемости, сообщает следком по Белгородской области.
ИА «Бел.Ру» напоминает о случае, когда белгородец лечился от алкогольной зависимости в благотворительном фонде по формированию здорового образа жизни Архангела Гавриила, но в состоянии белой горячки убил соседа по палате стулом. Ему также удалось избежать наказания. Его признали невменяемым.