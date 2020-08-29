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Белгородца насильно отправили в психиатрическую больницу

29 августа 2020, 12:26
Фото: ИА "Бел.Ру"
больница
За ссоры с матерью, пьяное вождение и неадекватное поведение мужчину направили на обследование, где обнаружили у него хроническое психическое расстройство. В связи с этим белгородца освободили от уголовной ответственности и поместили в больницу.

В июне 2019 года 31-летний житель Алексеевки приехал к зданию Алексеевской межрайонной прокуратуры, находясь в алкогольном опьянении. В машине он был не один: с ним были дети. Сотрудники прокуратуры вызвали наряд ДПС. Мужчину отстранили от управления автомобилем на три года. Тогда проходить освидетельствование он отказался.

На следующий день алексеевец поссорился с матерью и пытался выгнать её из дома. Из-за этого женщина вызвала участкового, но мужчина не успокоился. Он отреагировал на сотрудника правоохранительных органов по-своему: схватил нож и угрожал полицейскому убийством.

Психиатрическая судебная экспертиза выяснила, что житель Алексеевки болен: у него хроническое психическое расстройство, которое лишает его возможности осознавать действительность, опасность своих действий и руководить ими.

В связи с этим суд постановил принудительно отправить мужчину на лечение в стационарных условиях и освободить его от уголовной ответственности за деяния в состоянии невменяемости, сообщает следком по Белгородской области.

ИА «Бел.Ру» напоминает о случае, когда белгородец лечился от алкогольной зависимости в благотворительном фонде по формированию здорового образа жизни Архангела Гавриила, но в состоянии белой горячки убил соседа по палате стулом. Ему также удалось избежать наказания. Его признали невменяемым.

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#Новости#Больница#Следственный комитет белгородской области#Психиатрическая больница#Общество
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