Школьники Белгородской области получат комплекты смартбоксов от Сбербанка

«В период пандемии, — говорит Евгений Поливаев, управляющий Белгородским отделением Сбербанка, — во многих семьях родители были переведены на удалённый режим работы, а дети посещали уроки онлайн. Однако не все семьи имеют по несколько компьютеров или ноутбуков, чтобы их можно было задействовать одновременно. Есть случаи, когда дома вообще нет компьютера. Возникают сложности. В таких ситуациях смартбокс может стать хорошим решением: он подключается к телевизору и превращает его в полноценное устройство для работы с образовательной платформой. При этом во время обучения дети не отвлекаются на игры и соцсети — с этого устройства они недоступны».