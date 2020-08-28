Школьники Белгородской области получат комплекты смартбоксов от Сбербанка

Posted 28 августа 2020,, 09:49
Published 28 августа 2020,, 09:49
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
До 1 сентября школы и нуждающиеся семьи региона получат комплекты смартбоксов от Сбербанка, включающих приставку для подключения к телевизору и клавиатуру с тачпадом, которые позволят пользоваться всеми возможностями платформы. Вручение первой партии смартбоксов в Белгороде состоялось на совещании педагогических работников «Приоритеты образовательной политики в Белгородской области».
Платформа содержит сервисы, обеспечивающие персонализированное образование и современный цифровой контент по всем предметам школьной программы 5–9 классов, позволяя учителям использовать интерактивные и авторские образовательные модули, автоматизировать рутинные операции и привнести в очный образовательный процесс новые формы взаимодействия учителей, наставников с учениками.
Качественное образование — основа успешного будущего нашего государства. Школьная цифровая платформа открывает для наших детей и учителей новые возможности по организации образовательного процесса в школах. Смартбоксы для занятия на ШЦП станут хорошей поддержкой для многих наших семей.Елена Тишина, начальник департамента образования Белгородской области
Об инициативе безвозмездно передать нуждающимся российским семьям 25 000 смартбоксов в качестве подарка к 1 сентября Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф рассказал в июле этого года во время совещания с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Передавая комплекты смартбоксов от Сбербанка Управляющий Белгородским отделением Сбербанка подчеркнул, что банк активно участвует в реализации целей, обозначенных главой государства Владимиром Путиным в Указе № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». В рамках благотворительных инициатив Сбербанк инвестирует в повышение качества образования, предоставляя детям и молодым специалистам уникальные возможности для развития профессиональных навыков, выстраивания персональной траектории личностного роста, раскрытия творческих и интеллектуальных способностей.
«В период пандемии, — говорит Евгений Поливаев, управляющий Белгородским отделением Сбербанка, — во многих семьях родители были переведены на удалённый режим работы, а дети посещали уроки онлайн. Однако не все семьи имеют по несколько компьютеров или ноутбуков, чтобы их можно было задействовать одновременно. Есть случаи, когда дома вообще нет компьютера. Возникают сложности. В таких ситуациях смартбокс может стать хорошим решением: он подключается к телевизору и превращает его в полноценное устройство для работы с образовательной платформой. При этом во время обучения дети не отвлекаются на игры и соцсети — с этого устройства они недоступны».
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.
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