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Приставы взыскали миллионный долг с «Колхоза имени Горина»

28 августа 2020, 13:02
Фото: Бел.Ру
Белгородские приставы нашли способ взыскать крупную задолженность с сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз Имени Горина». До этого подрядчик безуспешно пытался получить свои деньги по договору.

Компания выполнила ремонт наружных систем водоотведения, но заказчик нарушил сроки оплаты. В итоге кооператив задолжал более 1,13 млн рублей. В региональном УФССП сообщили, что исполнительное производство поступило в Белгородское районное отделение судебных приставов.

Там представителей кооператива предупредили о последствиях дальнейшей задержки оплаты: взыскании исполнительского сбора, мерах принудительного характера и привлечении к уголовной ответственности.

Чтобы избежать проблем, СПК «Колхоз имени Горина» погасил весь долг на следующий день. Производство окончено фактическим исполнением.

#Новости#Колхоз#Горин#Судебные приставы#Долг#Экономика
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