Приставы взыскали миллионный долг с «Колхоза имени Горина»

Компания выполнила ремонт наружных систем водоотведения, но заказчик нарушил сроки оплаты. В итоге кооператив задолжал более 1,13 млн рублей. В региональном УФССП сообщили, что исполнительное производство поступило в Белгородское районное отделение судебных приставов.
Там представителей кооператива предупредили о последствиях дальнейшей задержки оплаты: взыскании исполнительского сбора, мерах принудительного характера и привлечении к уголовной ответственности.
Чтобы избежать проблем, СПК «Колхоз имени Горина» погасил весь долг на следующий день. Производство окончено фактическим исполнением.