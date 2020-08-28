Приставы взыскали миллионный долг с «Колхоза имени Горина»

Компания выполнила ремонт наружных систем водоотведения, но заказчик нарушил сроки оплаты. В итоге кооператив задолжал более 1,13 млн рублей. В региональном УФССП сообщили, что исполнительное производство поступило в Белгородское районное отделение судебных приставов.