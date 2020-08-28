Белгородская область стала третьей в России по качеству жизни на селе

Эксперты Всероссийского института аграрных проблем и информатики оценили 74 показателя, объединив их в десять групп: от демографии и здоровья до уровня бедности инфраструктуры населённого пункта. В десятке оказались регионы с наибольшим объёмом валового регионального продукта на душу населения.
Лидером рейтинга стала Липецкая область (68,6 баллов), на втором и третьем месте — Югра (65,1) и Белгородская область (61,6). На пятом месте оказалась Воронежская область (60,7), на 14-м — Тамбовская (58 баллов), на 16-м — Курская (56,5). Орловская область с результатом 47,6 баллов заняла 58-ю строчку из 82-х.
По данным за прошлый год, в сёлах проживает 37,3 млн человек или 25,4% населения России. Уровень жизни там всё ещё низкий по сравнению с городом, отмечают эксперты. По их словам, это заставляет людей переезжать, увеличивая дефицит квалифицированных кадров.