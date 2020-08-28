Белгородская область стала третьей в России по качеству жизни на селе

По данным за прошлый год, в сёлах проживает 37,3 млн человек или 25,4% населения России. Уровень жизни там всё ещё низкий по сравнению с городом, отмечают эксперты. По их словам, это заставляет людей переезжать, увеличивая дефицит квалифицированных кадров.