Белгородец попытался оспорить в суде постановление губернатора о ношении масок

Оно обязывает носить защитные маски, когда их предоставляют власти субъекта, а также не содержит запрета на посещение магазинов и учреждений без средств защиты. В пресс-службе суда напомнили, что постановление губернатора Белгородской области обязывает граждан на время действия режима повышенной готовности использовать маски в общественных местах.