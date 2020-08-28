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Белгородец попытался оспорить в суде постановление губернатора о ношении масок

28 августа 2020, 15:12
Фото: Бел.Ру
Белгородский областной суд отказался отменять постановление главы региона, которое устанавливает меры по борьбе с распространением коронавируса. В частности, истец утверждал, что документ противоречит постановлению правительства РФ от 2 апреля 2020 года.

Оно обязывает носить защитные маски, когда их предоставляют власти субъекта, а также не содержит запрета на посещение магазинов и учреждений без средств защиты. В пресс-службе суда напомнили, что постановление губернатора Белгородской области обязывает граждан на время действия режима повышенной готовности использовать маски в общественных местах.

Суд установил, что локальный документ принят в соответствии с законом. При этом положения федерального нормативного акта не возлагают на субъекты обязанности по обеспечению граждан средствами защиты. Учёл суд и рекомендации главного санитарного врача РФ по профилактике коронавируса.

По мнению суда, глава региона Евгений Савченко принял постановление не произвольно, а в соответствии с рекомендациями в целях защиты здоровья жителей Белгородской области. Иск оставлен без удовлетворения, но гражданин может подать апелляцию.

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