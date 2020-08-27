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Posted 27 августа 2020, 13:27

Published 27 августа 2020, 13:27

Modified 18 сентября 2022, 10:45

Updated 18 сентября 2022, 10:45

Врио Иркутской области договорился с РЖД о запрете массовой вырубки леса на Байкале

27 августа 2020, 13:27
Глава Приангарья Игорь Кобзев и гендиректор компании «Российские железные дороги» Олег Белозеров подписали меморандум, в котором прописаны условия сотрудничества в сфере природопользования и запрет на сплошную вырубку лесов вокруг Байкала.

Документ позволит защитить природоохранную зону озера Байкала в ходе модернизации Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской (Транссиб) железнодорожных магистралей, которую будет проводить РЖД. Об этом сообщает baikal24.ru.

Кобзев отметил, что областное правительство наладило успешное взаимодействие с РЖД и компаниями железнодорожной отрасли. Подписание меморандума является новым этапом сотрудничества, направленного на решение задач, которые поставил глава российского государства Владимир Путин.

В четверг, 27 августа, Белозеров посетил Тулун. Он заявил, что проект модернизации компенсирует ущерб, который потерпела природа 100 лет назад при строительстве Транссиба. Проект включает в себя очистку воздуха и воды. Мероприятия не будут проводиться без экологического заключения и общественного обсуждения. На строительных объектах появятся видеокамеры, транслирующие в интернет ход строительных работ, благодаря чему удастся вести постоянный мониторинг состояния окружающей среды. Специально созданная информационно-аналитическая платформа будет собирать, обрабатывать и анализировать результаты мониторинга. Сеть видеонаблюдения позволит людям следить в режиме онлайн за тем, как соблюдаются экологические требования на строительных объектах.

Проект по модернизации БАМа и Транссиба имеет большую важность для всей России. Благодаря его реализации к 2025 году удастся увеличить ежегодную провозную способность магистралей на 200 миллионов тонн. Временно исполняющий обязанности губернатора отметил, что это даст Иркутской области новые рабочие места и увеличит объем налоговых поступлений в региональный бюджет. Для местных жителей Байкал и сибирская тайга — ценные природные объекты, поэтому необходимо добиться прозрачности всех этапов работ и обеспечить общественный контроль, подчеркнул Кобзев.

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