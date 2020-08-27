Врио Иркутской области договорился с РЖД о запрете массовой вырубки леса на Байкале

В четверг, 27 августа, Белозеров посетил Тулун. Он заявил, что проект модернизации компенсирует ущерб, который потерпела природа 100 лет назад при строительстве Транссиба. Проект включает в себя очистку воздуха и воды. Мероприятия не будут проводиться без экологического заключения и общественного обсуждения. На строительных объектах появятся видеокамеры, транслирующие в интернет ход строительных работ, благодаря чему удастся вести постоянный мониторинг состояния окружающей среды. Специально созданная информационно-аналитическая платформа будет собирать, обрабатывать и анализировать результаты мониторинга. Сеть видеонаблюдения позволит людям следить в режиме онлайн за тем, как соблюдаются экологические требования на строительных объектах.