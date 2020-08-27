Вадим Немков: В «Инстаграме» за сутки добавилось почти 30 тысяч подписчиков

Бой прошёл по нашему сценарию. Мои спарринг-партнёры во время подготовки копировали стиль Бейдера, поэтому я был к нему готов. Я много двигался, и ему тяжело было поймать меня и перевести в партер. Но даже когда это получилось, он больше урона понёс. Когда он пропустил удары — встал и отошёл от меня, перестал понимать, что ему делать в бою. И уже к концу первого раунда у него начались проблемы с физической готовностью. Вадим Немков