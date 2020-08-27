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Вадим Немков: В «Инстаграме» за сутки добавилось почти 30 тысяч подписчиков

27 августа 2020, 11:32
Фото: Бел.Ру
Чемпион Bellator в весе до 93 кг провёл автограф-сессию с белгородцами и ответил на вопросы журналистов.

Вечером 26 августа жители Белгорода смогли ещё раз встретиться и сфотографироваться с Вадимом Немковым, который на прошедших выходных во втором раунде отправил в нокаут первого номера в полутяжёлом весе Района Бейдера.

По словам Немкова, соперник его ничем не удивил.

Бой прошёл по нашему сценарию. Мои спарринг-партнёры во время подготовки копировали стиль Бейдера, поэтому я был к нему готов. Я много двигался, и ему тяжело было поймать меня и перевести в партер. Но даже когда это получилось, он больше урона понёс. Когда он пропустил удары — встал и отошёл от меня, перестал понимать, что ему делать в бою. И уже к концу первого раунда у него начались проблемы с физической готовностью. Вадим Немков

Возможно, одним из слагаемых успеха стало то, что Немков легко согнал вес со 108 кг до 93 кг перед взвешиванием, а потом за день набрал рабочие 102 кг. Потому был уверен, что выдержит пятираундовый бой. Но он закончился уже во втором.

После боя Вадим сделал несколько громких заявлений прессе, в том числе о том, что он стал номером один в мире в своём весе. Спортсмен объяснил, что Бейдер шёл в мировом рейтинге вторым после Джона Джонса. Джонс уходит в тяжёлый вес, соответственно, победа над Бейдером вывела на первое место Немкова.

Свалившейся на него популярности Вадим Немков не боится. Он рассказал, что в «Инстаграме» на его профиль подписались почти 30 тысяч человек, люди узнают на улице и просят сфотографироваться.

Пришло много сообщений, телефон красный от них. Стараюсь всем ответить. Но думаю, ещё недельку позвонят, попишут, а потом всё забудется. Вадим Немков

Чемпиона очень тронула встреча в белгородском аэропорту. Только внутри встречало больше ста человек. На улице ожидали ещё несколько сотен: «Когда я вышел, у меня аж мурашки по коже пошли. Начал говорить куда попало. Очень рад, что была такая встреча».

В UFC — организацию, которая считается самой престижной в ММА — Немков уходить из Bellator не спешит. Готов перейти, если будет достойное предложение: «Но если они предложат меньше, чем Bellator, тогда не знаю».

Присутствовавший на пресс-конференции первый тренер братьев Немковых Виталий Бондаренко рассказал, что Вадим пришёл в его секцию уже в семь лет, а самому младшему там было уже девять.

Он ходил две недели, а потом его отец попросил взять его, чтобы ходил вместе с братом. Стал ходить, «ковыряться». Вот и наковырялся Виталий Бондаренко

Брат Вадима Виктор на вопрос о соперничестве с младшим братом ответил, что никакого соперничества у них нет — есть только поддержка друг друга в любых ситуациях.

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