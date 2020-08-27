В центре Белгорода 1 сентября перекроют дороги

Движение транспорта запретят с 8:00 1 сентября до окончания мероприятий. Под ограничения попали проезд вдоль набережной Везёлки, малый проезд по нечётной стороне проспекта Богдана Хмельницкого от старого моста до улицы Победы, где тоже нельзя будет проехать на участке от малой Богданки до улицы Пушкина.