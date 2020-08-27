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В центре Белгорода 1 сентября перекроют дороги

27 августа 2020, 13:44
Фото: Бел.Ру
В городе пройдут мероприятия, посвящённые Дню знаний и началу учебного года, сообщили в администрации областного центра.

Движение транспорта запретят с 8:00 1 сентября до окончания мероприятий. Под ограничения попали проезд вдоль набережной Везёлки, малый проезд по нечётной стороне проспекта Богдана Хмельницкого от старого моста до улицы Победы, где тоже нельзя будет проехать на участке от малой Богданки до улицы Пушкина.

С 15:00 1 сентября до окончания мероприятий перекроют движение по чётной стороне малого проезда проспекта Б.Хмельницкого от улицы Супруновской до старого моста, а на нечётной стороне — от старого моста до железнодорожного переезда.

Объезжать в мэрии Белгорода просят по улицам Гостёнская, Н.Чумичова, Супруновской и проспекту Б.Хмельницкого.

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