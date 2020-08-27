«Технолог-Спартак» спустя годы стал чемпионом Кубка России по пляжному гандболу

«Технолог-Спартак» в первом, круговом, этапе набрал 12 из 12 возможных очков, оставив позади всех соперников. А в полуфинале белгородские спортсмены встретились с «Спартак-Рифы», обыграв их со счётом 2:0.
В финале игроки нашей команды выложилась на двести процентов и сделали все возможное, чтобы выиграть этот Кубок.
21 год назад белгородские гандболисты победили в первом розыгрыше Кубка страны и с тех пор, к сожалению, нам не удавалось стать обладателями Кубка. Но 2020 год стал для нас решающим и это огромная заслуга наших спортсменов, каждый игрок внёс свой вклад в эту победу. На протяжении трёх месяцев, практически ежедневно, мы тренировались на песке, это тяжёлый труд, но тем слаще его награда!».Сергей Крамской, главный тренер «Технолога-Спартака»
Не бывает легких побед, каждый старается на пределе своих возможностей, когда работа идет на результат. Как сказал Сергей Иванович, каждый игрок внес свой вклад в победу, но особенно отметить хочется вратаря сборной Дениса Палихова и капитана Ивана Цуканова, а также Никиту Задорожнего, Константина Винокура, Игоря Неклюдова, Дмитрия Симонова и Никиту Скрыдлова, все ребята проявили высокий профессионализм и отличную командную работу.
После победы у игроков команды «Технолог-Спартак» совсем не остается времени на отдых, впереди новый сезон Высшей лиги в классическом гандболе, который начнется уже в октябре.
Мы поздравляем всех игроков «Технолог-Спартак», а также старшего тренера команды Сергея Яркового и главного тренера Сергея Крамского, это ваша общая победа. Мы желаем вам неиссякаемой энергии и сил на достижение поставленных перед собой высот.