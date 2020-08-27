«Технолог-Спартак» спустя годы стал чемпионом Кубка России по пляжному гандболу

21 год назад белгородские гандболисты победили в первом розыгрыше Кубка страны и с тех пор, к сожалению, нам не удавалось стать обладателями Кубка. Но 2020 год стал для нас решающим и это огромная заслуга наших спортсменов, каждый игрок внёс свой вклад в эту победу. На протяжении трёх месяцев, практически ежедневно, мы тренировались на песке, это тяжёлый труд, но тем слаще его награда!».Сергей Крамской, главный тренер «Технолога-Спартака»