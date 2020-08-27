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«Технолог-Спартак» спустя годы стал чемпионом Кубка России по пляжному гандболу

27 августа 2020, 12:13
Фото: БГТУ им. Шухова
Турнир по гандболу проходил с 21 по 23 августа в Московском Центре пляжных видов спорта «Динамо». Из за нестабильной эпидемиологической ситуации и последствий пандемии в соревнованиях приняли участие 7 команд.

«Технолог-Спартак» в первом, круговом, этапе набрал 12 из 12 возможных очков, оставив позади всех соперников. А в полуфинале белгородские спортсмены встретились с «Спартак-Рифы», обыграв их со счётом 2:0.

В финале игроки нашей команды выложилась на двести процентов и сделали все возможное, чтобы выиграть этот Кубок.

21 год назад белгородские гандболисты победили в первом розыгрыше Кубка страны и с тех пор, к сожалению, нам не удавалось стать обладателями Кубка. Но 2020 год стал для нас решающим и это огромная заслуга наших спортсменов, каждый игрок внёс свой вклад в эту победу. На протяжении трёх месяцев, практически ежедневно, мы тренировались на песке, это тяжёлый труд, но тем слаще его награда!».Сергей Крамской, главный тренер «Технолога-Спартака»

Не бывает легких побед, каждый старается на пределе своих возможностей, когда работа идет на результат. Как сказал Сергей Иванович, каждый игрок внес свой вклад в победу, но особенно отметить хочется вратаря сборной Дениса Палихова и капитана Ивана Цуканова, а также Никиту Задорожнего, Константина Винокура, Игоря Неклюдова, Дмитрия Симонова и Никиту Скрыдлова, все ребята проявили высокий профессионализм и отличную командную работу.

Фото: БГТУ им. Шухова

После победы у игроков команды «Технолог-Спартак» совсем не остается времени на отдых, впереди новый сезон Высшей лиги в классическом гандболе, который начнется уже в октябре.

Мы поздравляем всех игроков «Технолог-Спартак», а также старшего тренера команды Сергея Яркового и главного тренера Сергея Крамского, это ваша общая победа. Мы желаем вам неиссякаемой энергии и сил на достижение поставленных перед собой высот.

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