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Ещё 38 белгородцев заболели коронавирусом

27 августа 2020, 07:55
Фото: Бел.Ру
Статистику за последние сутки и за весь период эпидемии опубликовали в федеральном штабе. Выписались за последний день больше ста жителей региона.

За последние сутки в Белгородской области выявили 38 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших на утро 27 августа достигло 7195 человек.

Число выздоровевших достигло 6418. За сутки выписали 101 пациента. Число летальных исходов в федеральной статистике не изменилось — 51. В региональном штабе сообщают о 56 погибших.

В целом по России выявили 4711 новых случаев. Выздоровело гораздо больше россиян — 6411. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 975 576. 792 561 россиянин излечился от COVID-19.

Умерло 16 804 человека с коронавирусом. За последние сутки сообщают о 121 жертве инфекции.

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#Новости#Сутки#Коронавирус#Статистика#Общество
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