Ещё 38 белгородцев заболели коронавирусом

За последние сутки в Белгородской области выявили 38 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших на утро 27 августа достигло 7195 человек.
Число выздоровевших достигло 6418. За сутки выписали 101 пациента. Число летальных исходов в федеральной статистике не изменилось — 51. В региональном штабе сообщают о 56 погибших.
В целом по России выявили 4711 новых случаев. Выздоровело гораздо больше россиян — 6411. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 975 576. 792 561 россиянин излечился от COVID-19.
Умерло 16 804 человека с коронавирусом. За последние сутки сообщают о 121 жертве инфекции.