СГОК помогает индустриально-технологическому техникуму в ремонте общежития

На средства СГОКа восстановили вентиляцию, отремонтировали кровлю и места общего пользования – кухни и санузлы.
Капитальный ремонт общежития техникума, в котором на протяжении учебного года проживает около 200 студентов, идёт с 2017 года. За три года в 5-этажном здании площадью более трёх тысяч квадратных метров на средства Стойленского ГОКа провели электромонтажные работы, выполнили замену инженерных сетей – водоснабжения, отопления, канализации, отреставрировали фасад здания, полностью заменили межкомнатные двери и установили пластиковые окна.
Стойленский ГОК принимает активное участие в жизни Старооскольского индустриально-технологического техникума. В частности, регулярно поддерживает материально-техническую базу учебного учреждения, организует производственную практику для студентов в подразделениях предприятия. В СИТТе внедрена дуальная система обучения по пяти направлениям. Преподаватели СИТТа обязательно стажируются в структурных подразделениях СГОКа. Лучшие студенты техникума получают именную стипендию предприятия.
Стойленский ГОК оказывает благотворительную помощь и другим образовательным, спортивным, культурным, медицинским учреждениям, организациям инвалидов, городскому благотворительному фонду содействия развитию Старооскольского городского округа «Любимый город», в том числе в борьбе с распространением COVID-19. На эти цели с начла года направили около 50 млн рублей.
Информация о Стойленском ГОКе
Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%.