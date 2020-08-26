СГОК помогает индустриально-технологическому техникуму в ремонте общежития

Капитальный ремонт общежития техникума, в котором на протяжении учебного года проживает около 200 студентов, идёт с 2017 года. За три года в 5-этажном здании площадью более трёх тысяч квадратных метров на средства Стойленского ГОКа провели электромонтажные работы, выполнили замену инженерных сетей – водоснабжения, отопления, канализации, отреставрировали фасад здания, полностью заменили межкомнатные двери и установили пластиковые окна.