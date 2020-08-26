Программист комбината «Авида» ответит за ошибку в ветеринарных документах

Во время мониторинга выяснилось, что в сертификатах не было данных об использованном сырье. Это, как уточнили в пресс-службе управления, не позволяло установить безопасность продукта и результаты его ветеринарно-санитарной экспертизы.
Административное дело за нарушение ветеринарно-санитарных правил открыли в отношении инженера-программиста. Постановлением управления он оштрафован на 3 тыс. рублей.
Всего же с начала 2020 года сотрудники ведомства выявили 224 нарушения, которые допустили уполномоченные лица предприятий при оформлении электронных ветеринарных сертификатов. Открыто 99 административных производств, доступ в информационную систему аннулирован для шести лиц, приостановлена регистрация 33 пользователей.