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Программист комбината «Авида» ответит за ошибку в ветеринарных документах

26 августа 2020, 12:38
Фото: Бел.Ру
Сотрудники управления Россельхознадзора по Белгородской области нашли нарушения ветеринарного законодательства при оформлении производственных сертификатов на продукцию молочного комбината «Авида». Отвечать за ошибки пришлось инженеру-программисту предприятия.

Во время мониторинга выяснилось, что в сертификатах не было данных об использованном сырье. Это, как уточнили в пресс-службе управления, не позволяло установить безопасность продукта и результаты его ветеринарно-санитарной экспертизы.

Административное дело за нарушение ветеринарно-санитарных правил открыли в отношении инженера-программиста. Постановлением управления он оштрафован на 3 тыс. рублей.

Всего же с начала 2020 года сотрудники ведомства выявили 224 нарушения, которые допустили уполномоченные лица предприятий при оформлении электронных ветеринарных сертификатов. Открыто 99 административных производств, доступ в информационную систему аннулирован для шести лиц, приостановлена регистрация 33 пользователей.

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