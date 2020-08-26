От автодела до митрополита: о чём говорили в Белгородской области 26 августа

Эксперты FinExpertiza составили рейтинг субъектов страны с самым грязным воздухом. Хорошая новость — Белгородская область не вошла в рейтинг, плохая — в регионе всё же достаточно выбросов и область лидировала в другом. В рейтинге выбросов на квадратный километр регион стал седьмым в десятке: их число достигает 7,44 тонны на км². Выше показатели только в Москве и Санкт-Петербурге, Кемеровской, Липецкой и Московской областях, в Севастополе и Ингушетии.