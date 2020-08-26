Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

От автодела до митрополита: о чём говорили в Белгородской области 26 августа

26 августа 2020, 17:10
Фото: ИА "Бел.Ру"
итоги дня
Белгород конкурирует с Тюменью в соцсетях Варламова, автодело возвращается в школы, область не вошла в десятку регионов с самым загрязнённым воздухом, а местный митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн заболел.

Ежедневно на «Бел.Ру» выходят итоги уходящего дня. Обычно это три-четыре самые громкие новости. Что обсуждали белгородцы в среду 26 августа — в тексте ниже.

Белгород или Тюмень? Решат пользователи Instagram

В соцсети блогера-урбаниста Ильи Варламова появилось голосование за лучший город России. Москва и Санкт-Петербург не участвуют (слишком хороши — много ресурсов). Подписчики Ильи в Instagram быстро вывели в лидеры Белгород и Тюмень, о чём тот сообщил в своей истории в соцсети.

Между городами образовался своеобразный поединок, так как разрыв голосов был незначительным и всё время склонялся то в пользу одного города, то в пользу другого. К 17:00 счёт был 51 против 49, где лидировал Белгород. Вырваться в топ пытался Краснодар, но не удалось.

Автоделу в школах и ссузах быть!

Раньше автодело было практически в каждой школе, а в 2020 году его нет почти нигде. Вернуть обучение вождению в школы и ссузы предложил губернатор области. Правда, удовольствие будет платным, хоть и не таким дорогостоящим, как в автошколах.

Глава региона заявил, что каждый ученик должен оканчивать учебное заведение с водительским удостоверением и получать права в 18 лет без проблем и лишней волокиты.

Воздух не худший, но и не лучший

Эксперты FinExpertiza составили рейтинг субъектов страны с самым грязным воздухом. Хорошая новость — Белгородская область не вошла в рейтинг, плохая — в регионе всё же достаточно выбросов и область лидировала в другом. В рейтинге выбросов на квадратный километр регион стал седьмым в десятке: их число достигает 7,44 тонны на км². Выше показатели только в Москве и Санкт-Петербурге, Кемеровской, Липецкой и Московской областях, в Севастополе и Ингушетии.

Местный Росприроднадзор назвал предприятия, которые больше других способствуют загрязнению области: в воздухе оказываются диметилбензол, диоксид азота, оксид углерода, метан, аммиак и фенол. Ими оказались:

  • ГУП «Белоблводоканал»,
  • ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ»,
  • филиал ООО «Завод Техно»,
  • предприятия агропромышленного комплекса.

Более подробную информацию читайте в нашем материале.

Просим молитв о нашем архипастыре

Именно так пишет пресс-служба Белгородской митрополии. Всё дело в том, что митрополит Иоанн — глава Белгородской и Старооскольской епархии заболел. Из-за этого отменили все богослужения и публичные мероприятия с его участием. Предварительно, на две недели.

Материалы по теме
В Белгороде сообщили о болезни митрополита ИоаннаБелгород вышел в лидеры в голосовании за лучший город РоссииБелгородский губернатор предложил вернуть в школы автодело
#Новости#Школы#Блогер Варламов#Автодело#Голосование#Воздух#Митрополит#Рейтинг#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18