В НИУ «БелГУ» подписан приказ о зачислении абитуриентов «первой волны»

Posted 25 августа 2020, 08:01
Published 25 августа 2020, 08:01
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Студентами бакалавриата и специалитета НИУ «БелГУ» стали 2143 абитуриента, из которых 1075 абитуриентов были зачислены на бюджетные места. В Старооскольский филиал НИУ «БелГУ» на направления бакалавриата и специалитета зачислены 693 абитуриента, из которых 65 – на бюджетной основе.
Ранее на сайте приёмной комиссии были опубликованы приказы о зачислении в магистратуру и ординатуру. Магистрантами НИУ «БелГУ» стали 715 абитуриентов, ординаторами – 339 абитуриентов. 565 и 136 абитуриентов были зачислены на бюджетной основе в магистратуру и ординатуру соответственно.
В настоящий момент в НИУ «БелГУ» подали документы более одиннадцати тысяч двухсот двадцати абитуриентов по всем уровням и формам обучения. Рейтинговые списки размещены на сайте. Конкурсная ситуация обновляется каждые полчаса. Зная количество мест на выбранную специальность и отслеживая рейтинг, абитуриент может оценить свой шанс на поступление и подать согласие на выбранное направление.Александр Гальцев, директор департамента довузовской подготовки и организации приёма
Сегодня завершается приём согласий от абитуриентов, желающих быть зачисленными на втором этапе зачисления на основные конкурсные места. 26 августа будет опубликован приказ о зачислении абитуриентов «второй волны» в бакалавриат и специалитет. 26 августа завершится приём согласий от поступающих на целевое обучение в аспирантуру, 27 августа – последний день приёма согласий от поступающих в аспирантуру на «бюджет». До 27 августа также будет доступна подача согласий и заключение договоров для поступающих на платную основу по всем уровням обучения. 28 августа будет опубликован приказ о зачислении на все уровни и основы обучения.
До 10 сентября продолжается приём документов на заочную платную форму по всем уровням обучения. Приём документов и заключение договоров на оплату производится через личный кабинет абитуриента на сайте НИУ «БелГУ».