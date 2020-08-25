В НИУ «БелГУ» подписан приказ о зачислении абитуриентов «первой волны»

Сегодня завершается приём согласий от абитуриентов, желающих быть зачисленными на втором этапе зачисления на основные конкурсные места. 26 августа будет опубликован приказ о зачислении абитуриентов «второй волны» в бакалавриат и специалитет. 26 августа завершится приём согласий от поступающих на целевое обучение в аспирантуру, 27 августа – последний день приёма согласий от поступающих в аспирантуру на «бюджет». До 27 августа также будет доступна подача согласий и заключение договоров для поступающих на платную основу по всем уровням обучения. 28 августа будет опубликован приказ о зачислении на все уровни и основы обучения.