В Белгородской области изменится погода

В среду, 26 августа, над Белгородской областью будет облачно с прояснениями. Ночью существенных осадков не ожидается, при юго-западном ветре до 9 м/с температура воздуха составит от 11 до 16 градусов тепла.
Днём синоптики прогнозируют местами небольшие дожди до 2 мм с грозами. Западный ветер будет дуть со скоростью до 12 метров в секунду. Столбик термометра достигнет отметки в 26-31 °С.
В Белгороде будет облачно и не дождливо. Моросить с вероятностью в 45% будет ближе к 6 часам вечера. Температура днём будет до +24 °С.
В Старом Осколе будет пасмурно, но вероятность дождей очень мала. Зато будет чуть теплее, чем в областном центре, — до 26 градусов выше нуля.