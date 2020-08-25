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В Белгородской области изменится погода

25 августа 2020, 11:42
Фото: Бел.Ру
Синоптики обещают местами небольшие дожди с грозами. Но при этом будет тепло.

В среду, 26 августа, над Белгородской областью будет облачно с прояснениями. Ночью существенных осадков не ожидается, при юго-западном ветре до 9 м/с температура воздуха составит от 11 до 16 градусов тепла.

Днём синоптики прогнозируют местами небольшие дожди до 2 мм с грозами. Западный ветер будет дуть со скоростью до 12 метров в секунду. Столбик термометра достигнет отметки в 26-31 °С.

В Белгороде будет облачно и не дождливо. Моросить с вероятностью в 45% будет ближе к 6 часам вечера. Температура днём будет до +24 °С.

В Старом Осколе будет пасмурно, но вероятность дождей очень мала. Зато будет чуть теплее, чем в областном центре, — до 26 градусов выше нуля.

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