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В Белгороде отменили концерт группы «Винтаж» и фейерверк на 1 сентября

25 августа 2020, 11:21
Фото: Бел.Ру
В утренней программе не будет академического шествия. Остальные планируемые мероприятия состоятся, сообщили в пресс-службе НИУ «БелГУ».

Программа Дня знаний в НИУ «БелГУ» претерпела изменения. Так, вечером не будет фейерверка и концерта группы «Винтаж». Отменено и академическое шествие в утренней программе.

Праздничный день начнётся в 9:45 с молебна в университетском храме Архангела Гавриила НИУ «БелГУ». В 10:30 пройдёт торжественная линейка на Университетской площади.

В 18:00 студенческие объединения и творческие коллективы НИУ «БелГУ» пройдут в параде. Возле молодёжного культурного центра проведут мастер-классы, после них выступит ректорский духовой оркестр.

Будут работать анимационный сектор и спортивная площадка — с бамперболом, мастер-классом от визажиста и фотозоной. В 18:30 откроется Студенческий Арбат НИУ «БелГУ».

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