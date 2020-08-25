В Белгороде отменили концерт группы «Винтаж» и фейерверк на 1 сентября

Программа Дня знаний в НИУ «БелГУ» претерпела изменения. Так, вечером не будет фейерверка и концерта группы «Винтаж». Отменено и академическое шествие в утренней программе.
Праздничный день начнётся в 9:45 с молебна в университетском храме Архангела Гавриила НИУ «БелГУ». В 10:30 пройдёт торжественная линейка на Университетской площади.
В 18:00 студенческие объединения и творческие коллективы НИУ «БелГУ» пройдут в параде. Возле молодёжного культурного центра проведут мастер-классы, после них выступит ректорский духовой оркестр.
Будут работать анимационный сектор и спортивная площадка — с бамперболом, мастер-классом от визажиста и фотозоной. В 18:30 откроется Студенческий Арбат НИУ «БелГУ».