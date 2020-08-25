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Нефть вернется к цене в $45-65 за баррель в среднесрочной перспективе

25 августа 2020, 12:04
Фото: pixabay.com
По данным агентства Moody’s, в среднесрочной перспективе нефть будет стоить $45-65 за баррель, но для этого понадобится слаженная работа участников ОПЕК+.

По мнению аналитиков, восстановление спроса на нефть будет зависеть от нескольких факторов. Прежде всего, это перезапуск крупнейших рынков: США, КНР, Юго-Восточная Азия. Также многое зависит от дисциплины стран-участниц соглашения ОПЕК+, пишет oilcapital.ru.

Эксперты считают, что добровольное ограничение добычи предстоит соблюдать в течение как минимум 2 лет. Это позволит восстановить спрос до приемлемого уровня ($45-65 за баррель). При этом они не исключают высокую волатильность стоимости нефти.

Не исключается и возврат к добыче сланцевой нефти, однако, для этого нужно, чтобы цена барреля нефти была не менее $50. Также на снижение срока восстановления цены на нефть может повлиять появление эффективной противокоронавирусной вакцины и быстрое восстановление экономики.

#Новости#Общество
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