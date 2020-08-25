Нефть вернется к цене в $45-65 за баррель в среднесрочной перспективе

Не исключается и возврат к добыче сланцевой нефти, однако, для этого нужно, чтобы цена барреля нефти была не менее $50. Также на снижение срока восстановления цены на нефть может повлиять появление эффективной противокоронавирусной вакцины и быстрое восстановление экономики.