Маленькие квартиры в Белгороде подорожали на 8 % с начала года

По данным специалистов портала «Мир квартир», с начала 2020 года однокомнатные квартиры и студии до 32 кв. метров на вторичном рынке Белгорода выросли в цене на 8,3 %. Сейчас средняя их стоимость составляет чуть больше 2 млн рублей.