Маленькие квартиры в Белгороде подорожали на 8 % с начала года

Корректировка цен не обошла и Белгород, поставив областной центр в общем рейтинге по стоимости жилья на 21-е место.
По данным специалистов портала «Мир квартир», с начала 2020 года однокомнатные квартиры и студии до 32 кв. метров на вторичном рынке Белгорода выросли в цене на 8,3 %. Сейчас средняя их стоимость составляет чуть больше 2 млн рублей.
Воронеж занял 37-ю строчку, однако изменение цен там гораздо заметнее: + 26,2 % с начала года. Квартиры до 32 кв. метров в среднем стоят 1,7 млн. В Курске небольшое жильё подорожало на 24,5 %, до 1,6 млн рублей.
Всего эксперты изучили 70 крупных городов страны. Напомним, заметнее всего цены на «однушки» и студии выросли в Рязани (+28,8 %). Сильный прирост показал Ставрополь (+28,7 %) и Саратов (28,1 %). Небольшие корректировки продемонстрировали малогабаритки в Набережных Челнах (+0,6 %), Сургуте (+0,8 %) и Екатеринбурге (+1,7 %).