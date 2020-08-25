Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Маленькие квартиры в Белгороде подорожали на 8 % с начала года

25 августа 2020, 09:14
Фото: ИА Бел.Ру
Появление льготной ипотеки изменило стоимость небольших квартир – студии и «однушки» до 32 кв. метров с начала года подорожали на 13,2 %.

Корректировка цен не обошла и Белгород, поставив областной центр в общем рейтинге по стоимости жилья на 21-е место.

По данным специалистов портала «Мир квартир», с начала 2020 года однокомнатные квартиры и студии до 32 кв. метров на вторичном рынке Белгорода выросли в цене на 8,3 %. Сейчас средняя их стоимость составляет чуть больше 2 млн рублей.

Воронеж занял 37-ю строчку, однако изменение цен там гораздо заметнее: + 26,2 % с начала года. Квартиры до 32 кв. метров в среднем стоят 1,7 млн. В Курске небольшое жильё подорожало на 24,5 %, до 1,6 млн рублей.

Всего эксперты изучили 70 крупных городов страны. Напомним, заметнее всего цены на «однушки» и студии выросли в Рязани (+28,8 %). Сильный прирост показал Ставрополь (+28,7 %) и Саратов (28,1 %). Небольшие корректировки продемонстрировали малогабаритки в Набережных Челнах (+0,6 %), Сургуте (+0,8 %) и Екатеринбурге (+1,7 %).

Материалы по теме
Квартиры в новом ЖК «Богданка 123» раскупили за две неделиОднокомнатные квартиры и студии резко подорожали в РоссииУ белгородки арестовали квартиру за долги перед местной администрацией
#Новости#Мир квартир#Студия#Квартира-студия#Однокомнатная квартира#Квартира#Недвижимость#Экономика
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18