Гуша Катушкин выступит на форуме Белгородской митрополии «Молодое дело»

Главной его темой в этом году стала «Вера и разум», а девизом – слова Блаженного Августина: «Верую, чтобы понимать и понимаю, чтобы веровать».
На протяжении пяти дней 80 молодых людей от 18 до 30 лет будут участвовать в мастер-классах и слушать лекции от педагогов из Москвы, Саратова и других регионов.
Для участия в форуме организаторы пригласили преподавателей различных вузов, как гуманитарных институтов, так и точных наук, чтобы в совокупности обсудить те вопросы, которые волнуют современную молодёжь.
Пребывание на форуме у молодёжи расписано по минутам. Это не только лекции и мастер-классы. Обязательная часть – спортивные соревнования и музыкальная вечерняя программа. В день открытия на Форум приехал белгородский исполнитель Гуша Катушкин, на следующий день для участников выступит музыкальная группа из Санкт-Петербурга.
В этом году антуражем были выбраны воздушные шары, потому что воздушный шар поднимается вверх от горячего воздуха, соответственно человек поднимается к Богу благодаря горячему сердцу».протоиерей Пётр Иванов, председатель отдела по делам молодёжи Белгородской и Старооскольской епархии
Седьмой Форум «Дело молодое» традиционно проходит на территории подворья «Рождественское» в Шебекинском городском округе по благословению главы Белгородской митрополии митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна и при поддержке Фонда «Поколение» Андрея Скоча.