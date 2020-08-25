Гуша Катушкин выступит на форуме Белгородской митрополии «Молодое дело»

Пребывание на форуме у молодёжи расписано по минутам. Это не только лекции и мастер-классы. Обязательная часть – спортивные соревнования и музыкальная вечерняя программа. В день открытия на Форум приехал белгородский исполнитель Гуша Катушкин, на следующий день для участников выступит музыкальная группа из Санкт-Петербурга.