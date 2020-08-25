Ещё 43 белгородца заболели коронавирусом

За последние сутки коронавирусом в Белгородской области заболели ещё 43 человека. Выписались из больниц и закончили амбулаторное лечение 72 белгородца. Общее число выздоровевших на 25 августа составило 6257 человек.
В федеральном штабе по-прежнему сообщают о 51 умершем пациенте с COVID-19. Напомним, в региональном штабе сообщают о 56 жертвах.
В целом по России за последние сутки выявили 4696 новых заболевших. Общее число достигло 966 189 случаев. Выписались за сутки 6652 человека. Общее число выздоровевших достигло 779 747. Умерли 16 568 человек, за последний день — 120.