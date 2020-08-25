«Болтушку» в Белгороде до ноября 2020 года озеленят и облагородят

На территории обновлённого пруда появится пять беседок со скамьями и 16 отдельно стоящих деревянных скамеек. В документах в разделе озеленения указан только посев газона, многолетников, деревьев и кустарников в закупке нет. Примечательно, что во время подготовительных работ на территории вокруг пруда срубят несколько деревьев, оформят крону 6 имеющихся деревьев и выкорчуют 12 пней.