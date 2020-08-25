«Болтушку» в Белгороде до ноября 2020 года озеленят и облагородят

Пруд «Болтушка» в Белгороде к середине осени преобразится. Управление капитального строительства города заказало ремонт территории водоёма. На работы готовы выделить 6,5 млн рублей, из которых 5,8 млн рублей возьмут из областного бюджета, а 647 тыс. – из бюджета Белгорода.
Судя по документам, приложенным к госзакупе на сайте, подрядчик должен будет подготовить участок перед выполнением земляных работ и установить бордюры. Также на территории уложат декоративную брусчатку серого цвета, проведут озеленение и установят малые архитектурные формы.
На территории обновлённого пруда появится пять беседок со скамьями и 16 отдельно стоящих деревянных скамеек. В документах в разделе озеленения указан только посев газона, многолетников, деревьев и кустарников в закупке нет. Примечательно, что во время подготовительных работ на территории вокруг пруда срубят несколько деревьев, оформят крону 6 имеющихся деревьев и выкорчуют 12 пней.
К работам приступят сразу после заключения контракта. Подрядчика определят методом электронного аукциона, который проведут 4 сентября 2020 года. Заявки на участие будут принимать до 2 сентября текущего года. Завершить все работы на объекте должны будут до 1 ноября 2020 года.
Напомним, что за лучший проект благоустройства общественных пространств белгородцы голосовали в декабре 2019 года. На выбор было представлено несколько проектов. Благоустройство пройдёт в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».