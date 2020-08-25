Белгородцев приглашают в баню с прозрачными стенами на фестивале «Маланья»

В прошлом году, по официальным данным, у нас на фестивале было около 13 тысяч гостей. В этом году ожидаем точно не меньше. У нас только участников заявлено 1,5 тысячи. География широкая: Курск, Орёл, Воронеж, Нижний Новгород, Липецк, Тамбов, Ростов-на-Дону, Мордва и Саров. Площадки начнут работать с 11 часов утра, но приезжать лучше заранее, чтобы успеть припарковаться. Александр Попов