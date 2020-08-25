Белгородцев приглашают в баню с прозрачными стенами на фестивале «Маланья»

В субботу 29 августа в Прохоровском районе пройдёт VIII молодёжный фестиваль народности и исторических реконструкций «Маланья». Организаторы обещают новые площадки и мастер-классы. По словам директора Центра молодёжных инициатив Александра Попова, в этом году ожидают больше зрителей, чем в предыдущем.
Для нас сейчас самое главное — это то, что он вообще будет. Традиционно у нас этот фестиваль проходил в начале июня, но из-за эпидемии мы смогли организовать его к концу августа. Самое главное новшество — мы попытались рассчитать площадки на большой поток людей. Александр Попов
Попов отметил, что в ситуации с «Маланьей» постараются не допустить того, что было 12 июля, в день празднования годовщины танкового сражения, когда автомобили встали в многокилометровую двухполосную пробку, а на самом мероприятии в Прохоровке люди собирались в большие толпы.
Люди изголодались по массовым мероприятиям, поэтому сделали больше разных активностей, многие площадки будут рассчитаны на то, что в них можно будет поучаствовать. В отдельной локации разместим фудкорт, чтобы люди не ели прямо на площадках. Александр Попов
В программе «Маланьи» анонсирован фестиваль воздушных змеев. На сегодняшний день заявки на участие подали 10 семей, которые поборются за первое место. Организаторы добавили, что подать заявку на участие можно будет прямо на месте в день фестиваля, поэтому приехать на мероприятие можно со своим змеем.
В прошлом году, по официальным данным, у нас на фестивале было около 13 тысяч гостей. В этом году ожидаем точно не меньше. У нас только участников заявлено 1,5 тысячи. География широкая: Курск, Орёл, Воронеж, Нижний Новгород, Липецк, Тамбов, Ростов-на-Дону, Мордва и Саров. Площадки начнут работать с 11 часов утра, но приезжать лучше заранее, чтобы успеть припарковаться. Александр Попов
Организаторы обещают в этом году показать новые обряды, в том числе и свадебные. Также для зрителей подготовили богатую программу мастер-классов, которые будут вынесены в отдельную зону. Также на площадке фестиваля будет организована полевая баня с прозрачными стенами, так что всё происходящее внутри будет доступно для зрителей.