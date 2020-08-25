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Белгородцам покажут «Образы провинциальной России»

25 августа 2020, 07:28
Фото: управление культуры Белгородской области
В пятницу, 28 августа, в выставочном зале Белгородского художественного музея состоится открытие выставки «Образы провинциальной России» из собрания Тверской областной картинной галереи. Ценители живописи и графики смогут увидеть 52 произведения XVIII − XIX веков благодаря нацпроекту «Культура».

В экспозицию входят работы Владимира Маковского, Василия Перова, Алексея Венецианова, Фёдора Толстого и других авторов. На выставке можно будет увидеть живописные полотна и графические листы, которые рассказывают о жизни российских городов в прошлом, а также дают представление о формировании усадебных картинных галерей, уточнили в управлении культуры Белгородской области.

Там напомнили, что в то время в губерниях были популярны портретная живопись и рисунок — именно они стали частью интерьеров многих усадеб. Экспозиция позволит понять, как выглядел семейный быт, а также познакомит с целой галереей знакомых персонажей: от представителей дворянства до купцов и торговцев. Особый интерес представляют работы неизвестных тверских художников, которые отличаются высоким художественным уровнем и самобытностью.

Кроме портретов, посетители выставки смогут увидеть провинциальные пейзажи, виды Тверской области и жанровые сцены. Выставка открыта до 4 октября.

Возрастное ограничение — 6+.

#Новости#Выставка#Провинция#Белгородский художественный музей#Новости Белгорода#Культура
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