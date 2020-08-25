Белгородцам покажут «Образы провинциальной России»

В экспозицию входят работы Владимира Маковского, Василия Перова, Алексея Венецианова, Фёдора Толстого и других авторов. На выставке можно будет увидеть живописные полотна и графические листы, которые рассказывают о жизни российских городов в прошлом, а также дают представление о формировании усадебных картинных галерей, уточнили в управлении культуры Белгородской области.
Там напомнили, что в то время в губерниях были популярны портретная живопись и рисунок — именно они стали частью интерьеров многих усадеб. Экспозиция позволит понять, как выглядел семейный быт, а также познакомит с целой галереей знакомых персонажей: от представителей дворянства до купцов и торговцев. Особый интерес представляют работы неизвестных тверских художников, которые отличаются высоким художественным уровнем и самобытностью.
Кроме портретов, посетители выставки смогут увидеть провинциальные пейзажи, виды Тверской области и жанровые сцены. Выставка открыта до 4 октября.
Возрастное ограничение — 6+.