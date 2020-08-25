Белгородки получили гранты на форуме «Бирюса 2020»

Всероссийский молодёжный форум прошёл в Красноярском крае, но в онлайн-режиме. Дарья Ахмедова получила 350 тыс. рублей на реализацию проекта #РаскрасьЖизнь — он должен ускорить адаптацию онкобольных детей, сообщили в администрации Белгородского района.
Благодаря Валентине Дружининой в Бессоновском сельском поселении появится аллея «Победы». Проект, который выиграл 132 тыс. рублей, должны реализовать в течение года.
Популярный среди активистов форум в этом году собрал 1875 участников из РФ и ближнего зарубежья. Они работали над идеями в рамках сразу нескольких нацпроектов, в том числе «Здравоохранение», «Образование» и «Культура».