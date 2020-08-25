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Белгородки получили гранты на форуме «Бирюса 2020»

25 августа 2020, 07:52
Фото: Бел.Ру
Жительницы Белгородского района Дарья Ахмедова и Валентина Дружинина получили гранты на образовательном форуме «Территория инициативной молодёжи „Бирюса 2020“». В общей сложности на воплощение двух проектов в жизнь активистки получили 482 тыс. рублей.

Всероссийский молодёжный форум прошёл в Красноярском крае, но в онлайн-режиме. Дарья Ахмедова получила 350 тыс. рублей на реализацию проекта #РаскрасьЖизнь — он должен ускорить адаптацию онкобольных детей, сообщили в администрации Белгородского района.

Благодаря Валентине Дружининой в Бессоновском сельском поселении появится аллея «Победы». Проект, который выиграл 132 тыс. рублей, должны реализовать в течение года.

Популярный среди активистов форум в этом году собрал 1875 участников из РФ и ближнего зарубежья. Они работали над идеями в рамках сразу нескольких нацпроектов, в том числе «Здравоохранение», «Образование» и «Культура».

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#Новости#Онкобольные дети#Аллея#Красноярск#Общество
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