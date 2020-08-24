Вся правда об антибиотиках в мясе: зачем они нужны и насколько опасны?

Редакция «Бел.Ру» решила выяснить, можно ли вырастить животных в промышленных условиях без использования ветеринарных препаратов. Мы связались с белгородским отделом госветнадзора управления Росссельхознадзора по Белгородской области и попросили рассказать о том, как происходит процесс выращивания скота на производстве и почему без ветеринарных препаратов осуществить его не получается. По словам замначальника отдела Артёма Медведева, к примеру, совсем маленьким поросятам добавки дают в период, когда их отселяют в самостоятельную группу от мамы.
Профилактическое применение ветеринарных препаратов осуществляется на определённых стадиях выращивания животного. Это делают после перегруппировки стад, когда поросяток отделяют от мамы и помещают в отдельную группу. Это стресс, плюс, их смешивают между собой. Вот в этот период (25-50 дней — прим.ред.) проводят профилактическую обработку, чтобы молодняк не заболел и не умер. Также дают витамины и минеральные вещества. Антибактериальные препараты назначают только в лечебных целях, а не в качестве стимуляторов роста. Артём Медведев
Эксперт отмечает, что с момента профилактической обработки до убоя проходит от трёх до четырёх месяцев. За это время препараты должны полностью выводиться из организма животного, а на прилавок будет попадать уже чистое мясо. Стоит отметить, что организм каждого животного также как и организм человека — индивидуален. Поэтому иногда происходит условный сбой, при котором процесс выведения добавок замедляется. В таких случаях и обнаруживаются остаточные следы антибиотиков.
Ветеринарные препараты назначают ветеринарные врачи, которые работают на свиноводческих комплексах. Добавки прекращают применять перед последней стадией откорма, чаще всего, на 100-м дне жизни животного. В этот период при необходимости появляется возможность использования альтернативных источников ветеринарных препаратов. Таких, как, например, фитобиотики, пробиотики, пребиотики, подкислители. При правильном применении лекарств, соблюдении инструкции и высоком качестве, такие препараты в животноводстве абсолютно безвредны для человека.
Управление Россельхознадзора по Белгородской области несколько раз выявляло антибиотики в мясе, субпродуктах и молоке белгородских производителей. Больше всего вредных веществ всегда в органах, которые занимаются фильтрацией — сердце, печень, почки, лёгкие. Но почки и лёгкие люди покупают редко, а вот печень и сердце пользуются спросом. Не всегда остаточные следы антибиотиков обнаруживают в первичном продукте, часто их выявляют в колбасах и полуфабрикатах.
Помимо Россельхознадзора, в Белгородской области производители мясной и молочной продукции постоянно проверяют ее в собственных и сторонних лабораториях. На предприятиях ведётся сплошной ветеринарный контроль — продукция убоя подвергается ветеринарно-санитарной экспертизе, исследуется на соответствие показателям безопасности пищевой продукции. Крупные производители могут позволить себе необходимый контроль качества, поэтому гарантий безопасности такой продукции больше, чем у фермера.
Артём Медведев говорит, что вокруг фермерской продукции существует много мифов. Далеко не все производители домашнего мяса или молока одинаково заботятся о качестве своей продукции, так что фермер фермеру рознь.
Тут нужно понимать, что это за фермер. Если это человек в деревне, у которого есть своё хозяйство и он выращивает для себя, то, естественно, там ни антибиотиков, ни вредных прикормов не будет. Человек выращивал для себя и собирался употреблять продукт самостоятельно. Часто бывает, что люди продают излишки, которые нельзя заготовить или уже просто не нужно больше. Такое мясо можно приобрести. А есть фермеры, которые просто заботятся о прибыли. Артём Медведев
Существуют различные болезни животных, которые передаются человеку при употреблении заражённого мяса: трихинеллёз, цистицеркоз, сибирская язва, бруцеллёз, туберкулёз и другие, поэтому следует воздержаться от покупки у торговцев, не проверенных ветслужбой. Специалисты россельхознадзора стараются проверять продукцию даже на рынках, но эксперт признаёт, что очень сложно отследить конкретного поставщика при выявлении нарушений.