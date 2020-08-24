Вся правда об антибиотиках в мясе: зачем они нужны и насколько опасны?

Тут нужно понимать, что это за фермер. Если это человек в деревне, у которого есть своё хозяйство и он выращивает для себя, то, естественно, там ни антибиотиков, ни вредных прикормов не будет. Человек выращивал для себя и собирался употреблять продукт самостоятельно. Часто бывает, что люди продают излишки, которые нельзя заготовить или уже просто не нужно больше. Такое мясо можно приобрести. А есть фермеры, которые просто заботятся о прибыли. Артём Медведев