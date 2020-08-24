В Белгородской области полиция открыла огонь по авто с пьяным водителем за рулём

По данным УМВД России по Белгородской области, сообщение о пьяном водителе поступило в дежурную часть 21 августа в 15:17. На месте наряд ДПС попытался остановить ВАЗ-2112, однако водитель упрямо продолжал ехать в направлении Нового Оскола.
Сотрудники ГИБДД включили проблесковый маячок и спецсигнал, но и это не сработало. Не остановили водителя ВАЗ и требования стражей правопорядка через громкоговоритель с угрозой открыть огонь. Началась погоня. На трассе Новый Оскол – Валуйки – Ровеньки автоинспектор начал стрелять из табельного оружия, прострелив задние колёса авто злоумышленника. В результате никто не пострадал.
Гонщиком оказался 32-летний житель Волоконовского района. По внешним признакам он и двое его пассажиров были сильно пьяны. Концентрация алкоголя в крови водителя составила 0,884 мг/на литр. Утром он мало что вспомнил из того, что натворил накануне. Кроме того, у него не было прав, страховки и документов на машину.
В отношении нарушителя составили административные протоколы по пяти статьям КоАП РФ, мужчину арестовали на пять суток. Не исключено, что ему грозит уголовное дело по ст.264.1 УК РФ «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию».