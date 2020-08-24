В Белгородской области полиция открыла огонь по авто с пьяным водителем за рулём

Гонщиком оказался 32-летний житель Волоконовского района. По внешним признакам он и двое его пассажиров были сильно пьяны. Концентрация алкоголя в крови водителя составила 0,884 мг/на литр. Утром он мало что вспомнил из того, что натворил накануне. Кроме того, у него не было прав, страховки и документов на машину.