Участвуйте в акции «Дети вместо цветов» с фондом «Алёша»

«Дети вместо цветов» – это самая молодая традиция российских школ. Она появилась в 2014 году по инициативе московской учительницы Аси Штейн. Каждое 1 сентября дети дарят преподавателям цветы. Часто букетов так много, что большая часть так и остаётся в классе, потому что учитель просто не может забрать их все с собой. И цветы просто пропадают. А дети, чьи букеты учитель не смог забрать, могут даже почувствовать обиду. Поэтому Ася предложила дарить учителю 1 букет от класса, а сэкономленные средства жертвовать для помощи детям с тяжелыми заболеваниями.