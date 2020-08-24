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Суд отказал партии «Новые люди» в иске к белгородскому избиркому

24 августа 2020, 11:27
Фото: Бел.Ру
Партия не смогла заявиться на выборы в Белгородскую областную думу, потому что бракованными признали почти 10% собранных подписей.

Региональное отделение партии «Новые люди» подала иск в областной суд с требованием отменить отказ местного избиркома в регистрации кандидатов в облдуму. Заседание суда прошло 21 августа. Суд отказал партии в удовлетворении иска.

Комиссия избиркома отказала партии в регистрации после выявления почти 10% бракованных подписей при допустимых 5%. Основанием для отмены мог стать факт, что на заседании присутствовало лишь четыре из 13 участников рабочей группы, а должны были принимать участие минимум семь.

Решение суда может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

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#Новости#Белгородский областной суд#Партия «Новые люди»#Выборы#Белгородская областная Дума#Избирком#Выборы 2020#Политика
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