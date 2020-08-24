Суд отказал партии «Новые люди» в иске к белгородскому избиркому

Комиссия избиркома отказала партии в регистрации после выявления почти 10% бракованных подписей при допустимых 5%. Основанием для отмены мог стать факт, что на заседании присутствовало лишь четыре из 13 участников рабочей группы, а должны были принимать участие минимум семь.