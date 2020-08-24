Суд отказал партии «Новые люди» в иске к белгородскому избиркому

Региональное отделение партии «Новые люди» подала иск в областной суд с требованием отменить отказ местного избиркома в регистрации кандидатов в облдуму. Заседание суда прошло 21 августа. Суд отказал партии в удовлетворении иска.
Комиссия избиркома отказала партии в регистрации после выявления почти 10% бракованных подписей при допустимых 5%. Основанием для отмены мог стать факт, что на заседании присутствовало лишь четыре из 13 участников рабочей группы, а должны были принимать участие минимум семь.
Решение суда может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.